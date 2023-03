El auditorio de Caja Rural Granada acoge el congreso 'Sociedades más creativas, mayores más felices'

Este miércoles y este jueves se celebra en el Auditorio de la Caja Rural de Granada el congreso 'Sociedades más creativas, mayores más felices' dentro de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Fundación Albihar, responsable, entre otras muchas actividades, del programa 'Siempre acompañados', iniciativa patrocinada por la Fundación Caixa y en la que colabora el Ayuntamiento de Granada. La Fundación reúne en este congreso a algunos de los profesionales más relevantes en el campo de la investigación sobre la gerontología, abordando retos y desafíos futuros de la longevidad y el envejecimiento, especialmente aquellos que tienen que ver con la consecución de una vida plena.

Abordar y debatir desafíos futuros

Este miércoles será el día en que se aborde la evolución de la realidad de nuestros mayores y cómo se prepara el día a día de la cooperación para anticiparse con soluciones. Finalizados los paneles de expertos se abrirá un debate sobre las diferentes cuestiones abordadas.

Durante la toda la mañana dirigirán el panel de expertos Javier Yanguas Lezaun, gerontólogo, doctor en psicología, y director científico del programa de mayores de Fundación La Caixa 'Siempre acompañados' con el tema 'Pasos hacía una nueva vejez. Cómo envejecemos hoy en día: realidad, oportunidades y retos'. El segundo panel, 'Cuidados intergeneracionales', estará a cargo de María del Pilar Díaz Conde, doctora en psicología social, profesora de la UGR e investigadora de programas intergeneracionales. Y el tercer panel de expertos será dirigido por Francesc Torralba Roselló, catedrático de Ética de la Universidad Ramón Lull de Barcelona que cerrará las exposiciones con el tema 'Inteligencia espiritual y vejez. Envejecer siguiendo los transcendentales'.

Panel de expertos y mesa redonda

Las apertura de la sesión correrá a cargo de la Decana del Colegio Notarial de Andalucía, Mª Teresa Barea Martínez, que disertará sobre 'La nueva ley de apoyo a las Personas con discapacidad'. Con posterioridad se abrirá la mesa redonda 'Recursos para los cuidados de larga duración', moderada por el gerontólogo Javier Yanguas y en la que intervendrán Adelina Comas, investigadora en políticas de cuidados de la London School of Economics y codirectora del proyecto Strengthening Responses to Dementia in Developing Countries (STRiDE), Rafael Hidalgo López, jefe de inspección de Servicios Sociales de Granada y Mar Olmedo, coordinadora del Área de Mayores de la Fundación Albihar.