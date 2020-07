“Diego Martínez seguirá en el Granada hasta que él quiera”

El director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, y el director deportivo, Fran Sánchez, han comparecido públicamente este martes en la sala de prensa del Estadio de Los Cármenes para hacer una valoración del final de temporada tras la clasificación europea obtenida el pasado domingo por el cuadro nazarí.

Para comenzar, Fernández Monterrubio ha hecho una pequeña introducción en la que ha reconocido que “es difícil encontrar palabras para agradecer a jugadores, cuerpo técnico, Fran Sánchez y el resto de empleados del club lo que se ha conseguido. Esta se una familia en la que se ha luchado con uñas y dientes por conseguir un objetivo que no era el inicial, pero al ver que se ponía ponía cerquita, habrían sido capaces de morir en el campo por conseguirlo”. Añadió también que “es difícil darnos cuenta de la dimensión real de este logro y de este éxito deportivo; seremos conscientes cuando pase el tiempo”. También tuvo palabras para los aficionados, a quienes han echado “mucho de menos en los últimos partidos; es una pena no poder celebrar esta clasificación con ellos, pero hay que ser responsables y ya tendremos tiempo de hacer todas estas celebraciones”. A continuación ha dado comienzo el turno de preguntas. En las de índole deportivo ha respondido Fran Sánchez, responsable de la parcela. Esto han dicho:

Comienzo Europa League: “Tenemos que pasar tres eliminatorias, pero no sabemos fechas concretas. No tenemos experiencia en competiciones europeas y nos tenemos que poner las pilas”.

¿Cuándo esperan que haya público en los estadios?: “Ojalá cuanto antes. Las proyecciones desde LaLiga no prevén aficionados antes de enero. Ojalá pudiéramos empezar con público en el estadio, sería lo ideal, pero no lo sé. Hasta que no haya una vacuna vamos a tener muchas limitaciones”.

Mérito del logro tras meses difíciles: “Para nosotros tiene mucho mérito. No sabíamos si jugaríamos o terminaríamos LaLiga, no hablemos ya en qué posición quedaríamos. En esta situación tan dura, tiene mucho valor para nosotros poder dar algo de felicidad e ilusión a la gente, lo que nos hace sentirnos todavía mucho más contentos y alegres. LaLiga ha estado absolutamente condicionada por el Covid-19 y nosotros hemos sabido sobreponernos a eso”.

¿El aficionado puede estar tranquilo con las decisiones inmediatas que tome el presidente?: “No me consta que el presidente vaya a tomar ninguna decisión en las próximas horas. En lo que me compete, Diego, Fran y yo hemos trabajado toda la mañana y el abonado debemos dejarlo que celebre y debe estar tranquilo. Vamos a seguir trabajando desde la prudencia y la humildad con la que hemos trabajado hasta ahora, esperamos seguir siendo tan eficientes o igual de eficientes hasta ahora. Yo he dejado de preocuparme de las cosas que no dependen de mí!”.

Continuidad de Yangel Herrera y Carlos Fernández: “Es muy difícil su continuidad, pero haremos todo lo posible para que sigan con nosotros”.

Resto de jugadores: “La postura del club es clara: no tenemos ninguna intención de que salga ningún jugador, nuestro deseo es que todos puedan continuar y para eso vamos a trabajar. A partir de ahí, veremos qué situaciones se van dando en el mercado”.

Cómo cambia la planificación la Europa League: “Es algo nuevo, pero lo afrontamos desde la humildad y la ilusión. Tenemos un grupo de trabajo my bueno e intentaremos confeccionar la plantilla más competitiva. Hay que dar continuidad a la esencia de estos dos últimos años. Más allá del rendimiento, prevalece el colectivo sobre lo individual y estamos orgullosos por cómo compiten cada balón. Tenemos que confeccionar una plantilla para una competición más y ahora tenemos que sentarnos, ver las opciones que tenemos y lo que se ha conseguido quizás facilite que vengan jugadores, pero con la ilusión de hacer una plantilla competitiva”.

¿Plantilla corta o larga?: “Más que el número, lo importante es el perfil de jugadores que tengamos y en cómo encajan cada uno de ellos. No es algo que nos obsesione tener un número determinado de futbolistas”.

¿Crecen los ingresos?: “La repercusión económica sinceramente no sé cuál es exactamente. Evidentemente nos influirá y tendremos más ingresos, pese al Covid-19. Los ingresos dependen de muchas variables. Necesitamos saber cuanto antes cuál es nuestro presupuesto y cuál es nuestro límite coste plantilla”.

¿Hay miedo de que se vaya Diego Martínez?: “Diego va a estar la próxima temporada en el Granada CF y se quedará en el Granada hasta que él quiera o hasta que nos echen a Fran o a mí (bromea). Sí puedo anunciar que va a estar en la Puerta de los Entrenadores. Organizaremos un acto y se ha ganado el reconocimiento para que su foto esté en una puerta de Los Cármenes. Esperemos que la situación se vaya normalizando para que podamos celebrarlo todo como se merece y festejarlo, porque no es para menos”.

Rui Silva, ¿renovación o traspaso?: “El club no tiene ninguna intención de traspasar a Rui Silva. Si no continúa será por dos cuestiones: porque un equipo lo convenza y, además, deposite la cláusula”.

Proyecto más ambicioso: “El Granada cuenta con los recursos que pueda generar, no esperamos más. No vamos a cambiar, somos los mismos, vamos a seguir trabajando con la misma humildad, eficiencia y trataremos de utilizar los recursos mejor. Nuestra idea es consolidar al equipo en primera división, hacen falta cinco o seis temporadas para consolidar al equipo en primera. Cuando eso ocurra, a lo mejor podemos hablar de otras cosas”.

Despedida de Vadillo: “Le damos las gracias, pues ha formado parte del gran grupo que hemos tenido estos dos años. En un momento complicado nos eligió a nosotros, nos ha dado muy buen rendimiento y solo podemos estar agradecidos”.

Ampliación y obras del estadio: “El convenio con el Ayuntamiento termina el 29 de septiembre. Se ha perdido mucho tiempo, nos han dado demasiadas largas y llega el momento de ponerse a trabajar y cerrar esa situación. Soy poco de hablar, poco de fotos, y más de trabajar”.

¿Habrá un canon por el uso del estadio?: “Sí, el Granada no quiere gratis nada. El Granada no está pidiendo el uso del estadio y de la parcela anexa gratuitamente. La cuestión está en que sea equilibrado entre lo que recibimos y lo que damos, pero evidentemente va a haber un canon. Será para el uso y disfrute de todos los granadinos”.

Conjura y prima por entrar en Europa: “Reunión como tal no hay, estamos permanentemente reunidos con el equipo. En su momento se pactó con los capitanes, se pactaron primas por Copa del Rey y por competiciones europeas. Aunque soy duro con las negociaciones, luego estoy encantado de pagar las primas porque eso significa que los objetivos se han conseguido”.

Fecha de vuelta al trabajo: “Tendremos que sentarnos y verlo. Hay unas fechas aproximadas pero no sabemos con certeza”.

Situación de Winamax, patrocinador principal: “Estamos negociando, tenemos varias negociaciones abiertas y estamos en ello. El patrocinio se resiente por el efecto covid y hay otros patrocinios, como el principal, que, en una situación como esta, toman todavía mayor importancia. Llevamos meses centrados en este tema y esperamos que, a corto plazo, haya noticias positivas”.

Posible patrocinio de la Junta de Andalucía: “De momento, no hemos tenido tiempo de mover nada ni de hablar con nadie más allá de felicitaciones y poco más. Nos encantaría representar a Andalucía y a la Junta de Andalucía por Europa. Ojalá que sí”.

Cifras de la devolución de la parte proporcional el abono: “No sabemos números exactos, pero lo haremos público. Hay un porcentaje que no ha querido compensación, no sabemos cómo darle las gracias. Tenemos que cerrar este tema y por eso se puso una fecha. Están previstos recordatorios personales y pronto empezaremos a aportar datos de abonados”.

Campaña de abonados 2020-2021: “No lo tenemos todavía previsto. Quiero ser prudente, la situación cambia tanto que no debemos sacar algo y luego rectificarlo. Queremos ser un poco prudentes y ver si es factible o no tener público. No sabemos si tendremos algún partido europeo en casa. Nos gustaría comunicarlo todo lo antes posible”.