Las obras del PFEA dan empleo a más de 180 vecinos de Montillana y Torre Cardela

El director general de Administración Local visita ambas localidades, que también han recibido ayudas extraordinarias para la limpieza de calles y protección de sus vecinos frente al COVID

El director general de Administración Local, Joaquín López-Sidro, y el delegado territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, Gustavo Rodríguez, ha visitado hoy Montillana y Torre Cardela, donde se han reunido con sus respectivas alcaldesas, Eva María Cano y María Cleofé Vera, para conocer las obras que se están ejecutando con cargo al Plan de Empleo Agrario (PFEA), que dan trabajo a más de 108 vecinos de ambos municipios.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha aportado 7,3 millones de euros para financiar los materiales de las obras que se están ejecutando en municipios granadinos como Montillana, con 47.783,59 euros para la mejora de infraestructuras básicas en el municipio, como el camino al depósito de agua o los accesos a fincas ganaderas, y en el núcleo de población de Trujillo, que han dado trabajo a 108 vecinos.

En Torre Cardela, gracias al PFEA 2019, con una aportación de la Junta de 38.296,71 euros, se ha reformado la cubierta del grupo escolar y se ha prestado servicio de ayuda a domicilio, “con lo que no sólo se han creado 80 puestos de trabajo sino que se ha atendido a los más pequeños y a los mayores, lo que contribuye a fijar la población y evitar que el medio rural se vacíe”, ha destacado el director general de Administración Local.

El delegado territorial ha recordado que las ayudas del PFEA para mejoras de infraestructuras se unen a las del programa SEDES I de la Dirección General de Administración Local, que concedió 19.926,71 euros al Ayuntamiento de Torre Cardela para acondicionar el centro escolar.

En este sentido, el Consejo de Gobierno aprueba hoy la concesión de las subvenciones correspondientes a la convocatoria del PFEA 2020 y el director general de Administración Local ha lamentado que “pese a la petición de la Junta al Gobierno de España para que ampliara en un 10% la financiación, finalmente ésta ha quedado congelada”. Además, ante la parálisis provocada por el COVID-19, ha solicitado que el Ejecutivo central amplíe de manera generalizada el plazo de ejecución de las obras de 2019 hasta final de año (actualmente termina el 30 de septiembre).

Precisamente, López-Sidro ha subrayado que “desde el inicio de la crisis sanitaria, el Gobierno andaluz ha tenido clara la necesidad de apoyar a los municipios más pequeños y con menos recursos para proteger a sus vecinos”. Por ello, la Dirección General de Administración Local sacó una línea de ayudas extraordinarias para ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas de menos de 5.000 habitantes, un total de 2,1 millones en la provincia de Granada que se han repartido entre 139 municipios.

Montillana y Torre Cardela son dos de las localidades de menos de 1.500 habitantes que se han beneficiado de estas ayudas, con 17.476,57 euros (Montillana) y 13.104,08 euros (Torre Cardela) que han permitido a sus ayuntamientos afrontar los gastos de limpieza y desinfección de las calles y edificios públicos, así como la adquisición de mascarillas, geles y equipos de protección para sus vecinos.

Pese a que Granada es una de las provincias andaluzas más castigadas por el coronavirus, en Torre Cardela no se ha producido ningún contagio y en Montillana no hay actualmente casos activos. No obstante, los responsables de la Junta han hecho un llamamiento a la “prudencia” y a seguir las normas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias para evitar rebrotes.