Antoñín: “Era imposible rechazar la oportunidad del Granada CF”

Antoñín, el nuevo delantero del Granada CF, ha sido presentado este martes en el estadio Nuevo Los Cármenes. El jugador se ha mostrado muy contento de recalar en el conjunto rojiblanco y ha asegurado que era “imposible rechazar la oportunidad del Granada CF”. Ha pasado en unos pocos meses de jugar en el filial del Málaga CF a su primer equipo y a dar el salto ahora a un conjunto de Primera División, algo que todavía le cuesta creerse, como ha asegurado el propio jugador.

El malagueño, que ha llegado acompañado de sus familiares a la sala de prensa, ha recibido la bienvenida por parte del consejero del Granada CF, Pepe Macanás; el director general, Antonio Fernández Monterrubio, y el gerente deportivo, Fran Sánchez. Macanás ha asegurado que se va a encontrar “una gran familia” y va a tener una buena acogida, como el resto de sus compañeros. “Tus éxitos serán los del Granada CF”, le ha dicho. Fernández Monterrubio ha afirmado que el club tenía “ganas” de que llegara tras una “negociación larga y complicada”. “Estamos muy contentos, porque hacía tiempo que queríamos tenerte por aquí”, le ha dicho al jugador. Fran Sánchez, por su parte, le ha dado las gracias por “las ganas e ilusión de sumarse al proyecto deportivo” del Granada CF.

Antoñín tiene “un gran potencial”, como ha destacado Fran Sánchez, quien ha pedido que se tenga “paciencia con él” ya que solo tiene 19 años. “Viene con humildad a aportar su granito de arena. Es un jugador de ataque, delantero. También puede jugar en banda. Es positiva esa polivalencia. Con el buen grupo que tenemos, seguro que se va a adaptar muy rápido”, ha asegurado.

El joven delantero ha agradecido tanto a la directiva del Granada CF como al míster el interés que han mostrado en él y ha asegurado que quería jugar en el equipo porque “el club está haciendo las cosas muy bien y está en una buena dinámica”. “Vengo a aportar mi granito de arena a esta gran familia”, ha dicho, sin olvidarse de su anterior club, el Málaga CF, en el que ha crecido como futbolista: “Me han trabado muy bien y me han dado la oportunidad de poder llegar a Primera División”.

El ariete malagueño ha asegurado que “todo ha sido muy rápido” ya que hace unos meses jugaba en el filial del Málaga, luego subió al primera equipo “a las órdenes de Víctor”. “No me creo que en cinco meses vaya a jugar en Primera. Estoy muy contento y todavía no me lo creo”, ha insistido.

A la afición del Málaga CF, Antoñín le ha dicho que tiene que “entender” que se haya marchado porque tiene “la oportunidad de jugar en Primera” y “los jugadores juegan para ello”. Además, ha recordado que al club malagueño le venía “bien” su operación y se lo pidió también. “Duele dejar a la familia, el club, a una afición que lo dio todo y me ha apoyado hasta llegar al día de hoy. Pero cuando te viene esta oportunidad, y más del Granada, que es increíble el temporadón que está haciendo, hablé con mi familia y es imposible rechazar una oportunidad así”, ha asegurado.

A su nueva afición, la del Granada CF, Antoñín le ha mandado un mensaje claro: “Soy joven y vengo a aprender, a aportar lo que pueda, mi granito de arena y a estar a las órdenes del míster”. El ariete malagueño llega “con humildad” a Granada, pues procede “de un barrio humilde de Málaga”. Antoñín ha indicado para llegar a Primera hay que tenerla, como también “paciencia y mucho trabajo, por supuesto”.

El futbolista está ya preparado para jugar el partido del fin de semana contra el Celta. Este miércoles empezará a entrenar y está dipuesto a todo lo que le diga el míster. Se siente cómodo actuando de 9 de referencia, aunque también ha jugado en la izquierda y la derecha y lo hará donde el míster le diga que puede “aportar más”. Antoñín ya ha hablado con Diego Martínez, quien le ha dado ya la bienvenida y le ha pedido que se ponga “el mono de trabajo, como todo el equipo” para que se adapte “cuanto antes”.