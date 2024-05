Sandoval: "Es triste ver cómo hemos llegado al final de la temporada"

El entrenador del Granada, José Ramón Sandoval, no espera ya más de sus pupilos que ofrecer un adiós digno a su hinchada. "Es triste ver cómo hemos llegado al final de la temporada", ha reconocido el técnico rojiblanco en su rueda de prensa previa al choque contra el Celta de Vigo. "Me quedan pocas cosas que hacer para contentar a la gente. Me gustaría que el esfuerzo fuera innegociable en este partido. Va a venir un equipo que prácticamente se lo juega todo para quedarse en Primera División. Nosotros tenemos que jugarnos todo para dar una alegría a nuestra afición", ha indicado el de Humanes, que, más allá del contexto deportivo, también llega con la plantilla diezmada por las lesiones.

"Cuando realmente el equipo estaba bien, han surgido circunstancias a las que me tengo que adaptar. Todos quisiéramos haber terminado con todos los jugadores, pero por el sacrificio y la propuesta que ellos han hecho hasta llegar a un punto que no pueden más", se ha encogido Sandoval. El técnico ha descartado a Ignasi Miquel y Batalla por sendos golpes, aunque el argentino entrará en la lista para aportar su ímpetu y carácter en el vestuario. Józwiak y Uzuni tampoco estarán disponibles, en principio con su temporada ya finalizada por sus respectivas lesiones. Puertas sí quiere jugar pese a su dolencia costal para, presumiblemente, despedirse de la afición granadinista. "Ha hecho el esfuerzo de bajar y trabajar en solitario. intentaremos llevarle para el partido, pero más bien por el espíritu granadino que tiene que por otra cosa. En otras circunstancias, no iría", ha detallado el entrenador.

Espera con los disponibles ofrecer a la afición "una victoria y una imagen diferente a la del último encuentro". "El Celta va a venir con poca ansiedad. Si algo tiene el equipo de Giráldez es que ha sabido transmitir a su equipo eso, jugar como si nadie les mirara", ha descrito al combinado vigués, del que ha advertido que "si conecta jugadores intermedios, al final, es muy progresivo". "Tiene futbolistas como Fran Beltrán, que se asocia mucho, da mucha continuidad al juego e, incluso, recupera bastantes balones a pesar de su envergadura. Luego, dos carrileros que prácticamente son muy groseros a la hora de ir para arriba. Tenemos que estar muy pendientes de ellos porque, si no, van a llegar con muchos hombres", ha ahondado.

"Si nosotros no estamos en los metros ideales para no permitir que hagan su juego, vamos a sufrir muchísimo. Por eso yo necesito rescatar el Granada de partidos atrás, antes del partido contra el Sevilla, para competir. Ese equipo agresivo con el balón, solidario sin él y ganando registros que otros conjuntos no hacían. Va a ser parecido a lo que está haciendo el Celta, pero sabiendo que ellos se juegan todo y nosotros solamente el honor ", ha indicado Sandoval.

Se aferra, principalmente, al entusiasmo de Rodelas, que firmó un buen debut en Vallecas. "Sergio está en dinámica de primer equipo y demostró el otro día que hay que estar pendientes de él. Con el esfuerzo que hizo el otro día y, sobre todo la propuesta que hizo, pues va a estar en dinámica de primer equipo hasta el final de la temporada. Prácticamente, es lo que tenemos", ha expresado al respecto, antes de defender a Marc Martínez. "El lunar negro que tuvo fue que se le escurrió ese balón, pero, en lugar de venirse abajo, se creció Salvó varios mano a mano y dio al equipo la tranquilidad de que había un buen portero debajo de los palos. Hay que seguir con esa continuidad para que siga creciendo y, sobre todo, para que el club tenga un portero el año que viene en condiciones de competir", ha sostenido.

"Me gustaría que los aficionados vengan a esperar una victoria de nuestro equipo, que, más que calificar el pasado, estén construyendo el futuro y se diviertan, que intenten buscar lo poquito positivo que hayamos tenido esta temporada, porque muchas veces, de las adversidades, los clubes se construyen hacia adelante. Me gustaría ver lo que he visto hasta ahora, una afición entregada, porque no he visto otra cosa", ha deseado el madrileño, quien ha aseverado que "la afición tiene que salir contenta de este partido, aunque no de la temporada". "Es el escudo lo que todos defendemos", ha apostillado.