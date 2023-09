Andrés Calamaro revisa sus temas más icónicos en el ciclo 1001 Músicas - CaixaBank

El ciclo 1001 Músicas–CaixaBank alcanza este jueves su ecuador con otra figura estelar sobre las tablas del Teatro del Generalife. Tras el excelso e inolvidable preludio protagonizado por Bob Dylan el pasado mes de junio y la presencia de Elvis Costello (y su pianista Steve Nieve), Ara Malikian y Luz Casal en los tres primeros días del ciclo, llega el turno en el recinto monumental nazarí de Andrés Calamaro, una de las voces más significativas de la música hispanoamericana en las tres últimas décadas.

Este músico indomable presenta ‘Dios los cría’, el decimosexto álbum de su carrera -a los que suma otros siete discos en directo-, en el cual ha revisado algunas de sus canciones más conocidas. Y las ha reversionado invitando a otras grandes voces hispanas a interpretar con él sus temas más icónicos. Así, Julio Iglesias, Manolo García, Vicente Amigo, Alejandro Sanz, Mon Laferte, Carlos Vives, Julieta Venegas, Juanes, Sebastián Yatra, Leiva, Iván Ferreiro o Raphael han sido algunos de los ilustres nombres que han participado en este trabajo tan personal con el que ‘El Salmón’ ha recorrido ya medio mundo durante 2022 y lo que llevamos de 2023 en una gira muy alabada por los críticos.

Este último disco ha tenido tal repercusión y éxito que ha estado nominado en los Latin Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop y también a Grabación del Año por el tema ‘Bohemio’ junto a Julio Iglesias, aunque, sin embargo, Calamaro sí ha ganado el Latin Grammy a la mejor canción con el tema ‘Hong Kong’ con C. Tangana, incluido en el trabajo ‘El Madrileño’ del cantante español.

En la gira actual, que ha denominado con el sencillo título de ‘Tour 2023’, el español más argentino y el argentino más español, el músico de rock, el fan del tango, del bolero o el corrido, aterriza con su potente banda y todos esos grandes éxitos para encandilar a sus numerosos fans en un escenario tan singular como el Teatro del Generalife. Y lo hace con la madurez artística que le dan no solo sus 61 años, sino su paso por las dos bandas fundamentales en su carrera: Los abuelos de la nada y, sobre todo, Los Rodríguez, el grupo que le dio la fama en Europa tras saltar el charco y que se ha convertido en uno de los mejores del prolífico rock de los 90, cogiendo el testigo de una banda mítica como Tequila.

Precisamente de Los Rodríguez, Andrés Calamaro lleva en su repertorio temas como ‘Para no olvidar’ o ‘Sin documentos’, mientras en el Generalife no faltarán los acordes de ‘Flaca’, ‘Te quiero igual’, ‘Cuando no estás’ o ‘Alta Suciedad’, entre una amplia lista de temas de rock, pop y canciones más íntimas dedicadas al amor que el artista argentino interpreta en el escenario con la misma pasión que la primera vez.

La tercera edición del ciclo 1001 Músicas - CaixaBank disfrutará este viernes, 15 de septiembre, del quinto concierto de este ciclo en el Teatro del Generalife con la banda granadina 091 y el sábado, 16 de septiembre, con el cantante y compositor malagueño Pablo López. La edición de 2023 del ciclo se cerrará el próximo fin de semana con la presencia de la banda británica de rock alternativo Suede (22 de septiembre) y con el broche de oro que pondrá el mítico Raphael (23 de septiembre).

Todos los conciertos tendrán lugar a las 21:30 horas