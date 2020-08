Almuñécar homenajea a Galdós con una conferencia en ‘El Majuelo’

Bajo el título ‘Galdós y la epopeya burguesa’ el profesor de la Universidad de Granada, Miguel Ángel García, impartió una interesante conferencia en el parque ‘El Majuelo’ de Almuñécar y ante más de medio centenar de personas, con la que el Área de Cultura del Consistorio sexitano se sumó a los actos de homenaje del escritor canario con motivo del centenario de su muerte.

El profesor García, que fue presentado por el concejal de Cultura y Educación, Alberto García Gilabert, desgranó durante su intervención las claves de la novela galdosiana. En este sentido, habló de la novela Galdosiana como una novela en movimiento, una novela que se pregunta: ¿qué es, cómo es, cómo se ha formado la sociedad española?, y ¿cuál es el lugar, la misión, del hombre en ella? -del hombre español en la sociedad española-, una novela que se responde a sí misma con muy diversas respuestas a lo largo de su evolución.

“En el XIX la sociedad es distinta, aparecen nuevos actores, la burguesía va a adquirir un gran protagonismo y esta nueva realidad social tiene que estar reflejada en las novelas del XIX”, ha manifestado Miguel Ángel García, quien ha añadido que el escritor “está considerado el máximo representante en España de la novela realista y es también el más típico representante, en España, de la ideología burguesa que inició la revolución, que contribuyó a consolidarla y que, finalmente, entró en crisis a finales de siglo”.

Para el profesor de la UGR, Galdós parte de un sistema de valores firmemente asentados en los conceptos de paz, orden y progreso. Como escribe en Los Apostólicos: “El absolutismo es una imposibilidad y el liberalismo una dificultad. A lo difícil me atengo, rechazando lo imposible. Hemos de pasar por un siglo de tentativas, ensayos, dolores y convulsiones terribles”

Miguel Ángel García recordó que el escritor homenajeado, tomó como base material de su novelística a la clase media y sus problemas. Fuera de ella no había más que lo que estaba “por arriba” (una aristocracia declinante) y “por abajo” (el pueblo, no el proletariado, sentido de una forma romántica). “El problema social no lo planteó Galdós, porque no pudo comprenderlo en términos de lucha de clases, sino en términos ideológicos (libertad-oscurantismo; progreso-estancamiento; liberalismo-clericalismo) o en términos sentimentales y utópicos, en su última fase (amor y caridad frente a intransigencia y egoísmo). Pero esta concepción burguesa de la vida fue fomentándose en Galdós de un modo gradual y fue evolucionando a lo largo de su obra”, dijo.

En conclusión, la conferencia del profesor García, que estuvo organizada por el Área de Cultura a través de la Biblioteca Municipal, abrió las puertas para una interpretación más profunda de la obra de Galdós.

Miguel Ángel García

Miguel Ángel García es profesor titular del Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada desde el año 2003. Se doctoró en 1997 con una tesis sobre la poesía de Vicente Aleixandre.

Sus líneas de investigación se centran en la Poesía del Siglo de Oro, la literatura del fin de siglo, así como las escrituras del compromiso o la vanguardia y Generación del 27 junto con la poesía española actuación.

El profesor García cuenta en su haber con importantes premios y realizadas diversas publicaciones como el premio extraordinario de doctorado por su tesis sobre Vicente Aleixandre, y premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria, por su libro “El Veintisiete en vanguardia”. Entre sus últimas publicaciones, se encuentran: La literatura y sus demonios. Leer la poesía social (Madrid, Castalia, 2012) y Melancolía vertebrada. La tristeza andaluza del modernismo a la vanguardia (Barcelona, Anthropos, 2012).