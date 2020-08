Alcalde de Atarfe: “hemos ayudado a Rosa y a su hija hasta donde hemos podido llegar”

Desde GranadaDigital conocíamos la noticia de la familia Maya Heredia, residente en Atarfe formada por Sensi, sus cuatro hijos y la abuela de estos, Rosa. Lanzaban una llamada de socorro ante el inminente desahucio de Sensi este próximo mes de septiembre. Han removido cielo y tierra, según relataban, para paralizar el proceso que vuelve a retomarse tras haber estado en pusa por el estado de alarma.

Rosa Maya, madre de esta muchacha, en su lucha por ayudar a su hija y sus nietos, acudía hace un mes al alcalde del municipio para pedir una solución urgente. Reiteraba, según ha contado, su intención de actuar conforme a la legalidad y de solicitar ayudas económicas o un alquiler social para no tener que ver a su familia en la calle.

Este periódico se ha puesto en contacto con Pedro Martínez, alcalde de Atarfe, para conocer de primera mano su reacción al respecto.

“Somos conocedores de la situación de esta familia”, explica. “La vivienda es de un banco y escapa de nuestras competencias. Le asesoramos diciéndole que negociase con el banco. Desde servicios sociales le han gestionado todo lo posible. Me consta, según me dijo personalmente hace como un mes, que tienen buena voluntad e intención de pagar, pero al tratarse de una ocupación ilegal nosotros tenemos que actuar conforme a la ley”.

Además de esto, expresa que no han dado problemas y que los vecinos no han reportado quejas sobre ellos, “personalmente quisiera ayudar a esta y a cualquier familia, pero siempre conforme a la legalidad, según nuestras competencias y la disponibilidad que tengamos”.

Lamenta que la localidad no está capacitada para ofrecerle más ayuda; “quizás, en otro lugar existan más posibilidades o más oferta tanto de empleo como de alojamiento. Nosotros no disponemos de un parque de viviendas y, por tanto, no podemos ofrecerle más”, instando así a la familia a seguir persiguiendo su objetivo.