Alberto Puertas se incorpora al cuerpo técnico de la Fundación CB Granada

Alberto Fernández ‘Zamo’, Arturo Ruiz y Alberto Puertas formarán, junto a Pablo Pin, el cuerpo técnico de la Fundación CB Granada para la nueva temporada en LEB Oro. La principal novedad se encuentra en la incorporación de Puertas, que llega para cubrir la baja de Juan Rafael Ruiz por incompatibilidad de horarios, aunque continúa como responsable de las categorías inferiores.

Pablo Pin ocupará el banquillo rojinegro por octava temporada consecutiva. Por su parte, Alberto Fernández y Arturo Ruiz continuarán un año más como ayudantes del técnico granadino en el Coviran Granada.

Pablo Pin se ha congratulado de que “un año más seguimos contando en el cuerpo técnico con Zamo. Es un clásico del club porque lleva ya siete temporadas con nosotros más los años de cantera. Se va a encargar de las labores de scouting, además de la importancia que tiene un entrenador ayudante en el día a día”.

En cuanto a Arturo Ruiz, el entrenador ha destacado que va a seguir siendo ayudante en cuestiones de análisis de vídeo y de preparación física. Ha incidido también en la incorporación de Se ha Alberto Puertas, un entrenador que lleva bastante tiempo en el club. “Desde el año pasado ha estado desarrollando una herramienta para tener análisis estadístico y creemos que nos puede ayudar. Tiene mucha ilusión”.

Alberto Fernández ‘Zamo’, ha declarado por su parte estar “muy contento y orgulloso de seguir perteneciendo al club de mi ciudad y en el que empecé con equipos de formación. Es mi séptima temporada ya. Trabajar con Pablo y Arturo hace que todo sea fácil en el día a día y nos ha permitido crecer a la vez que lo hace el club. Espero que se alargue mucho y seguir disfrutando del baloncesto profesional en mi ciudad”.

Arturo Ruiz ha agradecido al club y a Pablo Pin la confianza depositada en mí un año más. Estoy muy contento y espero que con trabajo y esfuerzo podamos seguir creciendo a nivel individual y colectivo para luchar por conseguir los objetivos posibles”.

El entrenador ayudante Alberto Puertas ha mostrado su ilusíon ante su octava temporada en el club. “Pablo me comentó la posibilidad de estar aquí y no me lo pensé en ningún momento. Voy a encargarme de las estadísticas avanzadas, además de echarle una mano a Zamo, Pablo y Arturo en lo que necesiten”.

El cuerpo médico se amplía

Por otra parte, el fisioterapeuta se incorpora al cuerpo médico del club, en el que compartirá trabajo con Fermín Rodríguez y Alberto Cuello. Moya llega para cubrir la marcha de Kike Aranda, que deja el club rojinegro por incompatibilidad de horarios tras dos años. Rodríguez hará las veces de médico por octava temporada consecutiva, mientras que Cuello cumplirá su sexta campaña en la entidad nazarí como fisioterapeuta.

Pin ha agradecido la incorporación de Ismael Moya. “Somos un equipo con bastante carga de entrenamientos y necesitamos muchas manos. Estoy muy satisfecho por poder contar con ellos. Son casi mi segunda familia”, ha dicho, mientras que el médico de la Fundación CB Granada, Fermín Rodríguez, se ha mostrado “muy contento e ilusionado con el proyecto de la Fundación CB Granada. Me identifico con todo mi equipo de trabajo y tengo muchas ganas de vivir una nueva temporada en el Palacio de Deportes”.

El fisioterapeuta que continúa, Alberto Cuello, ha dicho estar “muy contento por continuar en el club un año más. Queremos seguir con la misma línea de trabajo que hemos realizado en años anteriores junto a Fermín, Arturo y el nuevo compañero, Ismael”. Este último define como “un reto” llegar a un club como la Fundación CB Granada y “estar en una categoría tan importante a nivel nacional como la LEB Oro, así que trabajaremos con la máxima ilusión posible”.