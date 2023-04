Jornada clave para distanciarse de los puestos de descenso

"Lucharemos por la permanencia hasta la última jornada". Estas palabras que Pablo Pin ha repetido hasta la saciedad durante la temporada se vuelven más reales con el paso de la semanas. La reciente victoria del Real Betis ante Carplus Fuenlabrada deja a los sevillanos a tan solo una victoria de los rojinegros y aprieta aun más la lucha por la salvación.

El Covirán Granada tiene ante sí una nueva final por la permanencia. Su duelo ante Bàsquet Girona será vital para las aspiraciones de ambos equipos y es que, quien resulte ganador, tendrá media continuidad prácticamente sellada. Para más emoción o mirando la parte más positiva para los granadinos, los cruces de la jornada podrían suponer casi un triunfo extra para los de Pablo Pin.

Los de Luis Casimiro visitarán este próximo domingo a un Monbus Obradoiro metido de lleno en la lucha por entrar en puestos europeos. Teniendo en cuenta que los béticos se han hecho fuertes en San Pablo, pero que aun cojean cuando actúan de visitantes, las estadísticas dicen que este choque debería saldarse con una derrota para el Real Betis.

En el caso de Casademont Zaragoza, las predicciones ya no son tan claras para ellos. Los de Porfi Fisac recibirán al Unicaja en el Príncipe Felipe, un conjunto cajista que acaba de sellar su participación en los Playoffs de la Liga Endesa tras vencer a Río Breogán este pasado jueves por 74 a 90. Los malagueños son infinitamente superiores, de eso no cabe duda, sin embargo el templo zaragozano se ha convertido esta temporada en una pista maldita para los grandes. Real Madrid, Barcelona, Valencia y Gran Canaria ya saben lo que es sucumbir allí, por lo que no sería de extrañar que la historia se repitiese una vez más. Al duelo de este domingo hay que añadir el que aun está pendiente por disputar de la Jornada 28 entre Zaragoza y Manresa, un encuentro que, para las aspiraciones rojinegras conviene que ganen los maños.

Por último, Baxi Manresa. Los de Pedro Martínez reciben al UCAM Murcia. Empatados con Monbus Obradoiro con 12 victorias, los murcianos también llegan a esta jornada con la necesidad de una victoria que los acerque a Europa. Aquí los antecedentes tampoco ayudan. De las últimas cinco victorias de Manresa, cuatro se han firmado en el Nou Congost. Esto sumado al evidente problema que UCAM Murcia atraviesa esta campaña en sus duelos como visitante, decantan ligeramente la balanza hacia el lado local.

Por nombre, por presupuesto o por simple lógica, Betis, Zaragoza y Manresa deberían perder sus respectivos choques de esta jornada 29 de la ACB, aunque como ya se ha comprobado a lo largo de toda la temporada, lo a priori susceptible de ocurrir, nunca sucede. Sea como fuere, si la carambola se da y si Covirán Granada hace sus deberes venciendo Girona, el camino hacia la permanencia será algo más cómodo para los rojinegros. Eso sí, todo pasa por ganar en Fontajau.