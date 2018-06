Eloy Almazán: “Soy de Granada y no me he planteado ninguna otra opción”

Su gran rendimiento en la pasada temporada le convirtió en uno de los pilares esenciales del conjunto de Pablo Pin, que logró el ansiado ascenso a LEB Oro. Esta campaña, Eloy Almazán volverá a vestir la camiseta del Covirán Granada en la segunda categoría del baloncesto español, y lo hará convertido en todo un estandarte del equipo y uno de sus capitanes. “Yo soy de Granada, he apostado mucho por el club y por el equipo y no me he planteado ninguna otra opción”, ha asegurado el alero granadino.

Almazán asegura que “estoy ‘supercontento’ y muy ilusionado con el reto de la LEB Oro”, aunque advierte que este “va a ser bastante más complicado que el año pasado”. El granadino conoce bien la categoría, pues ha jugado en ella siete temporadas antes de recalar en el Covirán, lo que le lleva a aclarar que “el primer objetivo de la temporada es no bajar”. Para lograrlo, Almazán asegura que “trabajo no va a faltar”, y ha indicado que, si se consigue esta meta con antelación, “veremos dónde nos pone la liga”.

En cuanto a su objetivo personal, Eloy Almazán tiene claro que “todo lo que pueda aportar al equipo para que mejore lo voy a hacer”, a lo que ha añadido que “voy a intentar que el equipo esté unido en todo momento y ayudar lo máximo posible”. No quiere hablar de estadísticas, pues “yo intento trabajar día a día, corregir los máximos errores posibles que tengamos durante los partidos y los entrenamientos” aunque sus 313 puntos, 143 rebotes totales y 43 asistencias repartidas a lo largo de la temporada, que le llevaron a acumular una valoración de 362, elevan las expectativas con respecto al rendimiento del granadino.

Este trabajo es lo que pretende que transmita el equipo a la afición del Palacio de los Deportes, de la que “espero que sigan como mínimo igual que el año pasado porque nos llevaron en volandas a la LEB Oro”. El alero granadino está convencido de que “van a disfrutar mucho porque el nivel sube”, pero es por esta misma causa por lo que “les pido paciencia y que nos apoyen mucho”.