Azeez refuerza la medular del Granada CF sobre la bocina

Se acabó el culebrón, Ramón Azeez es nuevo jugador del Granada CF. Tras horas de tira y afloja, la llegada del nigeriano se ha saldado sobre la bocina y con la documentación definitiva enviada a LaLiga a las 23:59, algo que ya ha sido confirmado por LaLiga, tal y como esperaban que sucediese fuentes cercanas a la negociación.

El mediocentro recala ahora de forma oficial en el conjunto rojiblanco, en el que firmaría por lo que queda de temporada y otras tres. El centrocampista llega, además, en propiedad tras lograrse un traspaso por una cifra que rondaría los 300.000 euros más otros 250.000 en caso de ascenso. El motivo de la duración del contrato no es otro que compensar la bajada de salario que aceptó ayer el propio jugador, lo que permitió al Granada realizar un esfuerzo para cerrar finalmente su contratación.

De este modo, el Granada cierra la tercera y última incorporación de su mercado invernal particular. Primero llegó Bernardo, luego Dani Ojeda y ahora Azeez sumará una opción más al plantel de Diego Martínez, pues hasta el momento no contaban con ese perfil de ‘box to box’ que aporta el centrocampista, que ha sido internacional con Nigeria.

A sus 26 años, Ramón Azeez era una pieza clave del Lugo, habiendo jugado ininterrumpidamente desde noviembre, lo que le hace dejar el club gallego con 15 encuentros disputados esta temporada, 12 en Liga y tres de ellos en la competición del KO. Ahora, recala en el líder de la Liga 1|2|3 con la intención de sumar músculo a la medular y hacerse un hueco en el once titular.