VÍDEO | "Le ha tocado a un vecino al que le arreglará la vida"

Juan Carlos Montalbán ha pasado "la noche más nerviosa de su vida". Este vendedor de la ONCE ha sido el encargado de repartir los once millones de euros del sorteo Extra del 11/11 a un vecino de la localidad granadina de Otura.

Montalbán está a punto de cumplir dos años como vendedor de ONCE y es el primer premio que reparte, aunque dentro de la organización ya lleva más de 20 años. "Cuando me llamaron desde la oficina de prensa el miércoles por la noche para decirme que había vendido el premio pensé que era una broma. Lo celebré con mi familia y casi no he podido dormir", cuenta a los medios de comunicación.

Para este vendedor lo más importante es la felicidad que estos once millones de euros dejan en un pueblo "que lo necesita mucho". El agraciado es un comprador habitual, según Montalbán, y espera que este dinero le sirva para "arreglar un poco su vida y la de su familia".

Eso sí, Montalbán no quiere frenar ahora y ya piensan en seguir repartiendo ilusión. "Le pedí a mi madre, que está arriba (mira al cielo), que me ayudara a dar algún premio y ahora haré lo mismo con el sorteo de Navidad", relata el vendedor.