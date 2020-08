Víctor Díaz: “Habríamos pagado por tener a la afición en Los Cármenes el último partido ante el Athletic”

El capitán del Granada CF, Víctor Díaz, pasó este martes por el directo en Instagram de Covirán y charló con el periodista de la Cadena SER, Enrique Árbol. Esto fue lo más destacado que dijo:

P: ¿Qué lleva en la maleta?

R: Al final siempre lo mismo, bolsa de aseo y algo de entretenimiento, iPad para ver alguna serie como La casa de Papel.

¿Cómo está siendo esta extraña temporada para el vestuario?

El vestuario está tranquilo, sabemos que todo lo que hemos conseguido ha sido a base de esfuerzo, obviamente no era el objetivo principal pero este equipo se caracteriza por eso, el jugar cada partido al límite, ver hasta dónde podemos llegar. Ha sido una temporada histórica, que nos tiene que servir para sentar las bases, nos gustaría que se recordase por eso, asentar las bases y los valores para que el Granada siga creciendo.

¿Cómo percibíais desde fuera el proyecto del Granada?

Yo jugué contra el Granada en 2B cuando estaba en el Sevilla At., por aquél entonces tenía un gran equipo con Nyom, Ighalo… asciende de 2b a 2ª y de 2ª a 1ª en dos años consecutivos todo lo que hicieron tiene un gran mérito fruto del trabajo. Yo llegué a jugar hasta con el Granada 74 en 2ª. Una ciudad como Granada tiene que estar representada por un club en 1ª División, nosotros hemos podido conseguirlo otra vez y esperemos que en los próximos años esta sea la línea a seguir.

¿Qué tiempo estima para que el trabajo de fútbol base dé sus frutos y tenga una incidencia directa en 1ª División?

En un club como el Sevilla, salen grandes jugadores todos los años pero también esos jugadores salen a otros equipos. En Granada hemos conseguido algo muy difícil, cada vez que voy a entrenar hay un colegio que el año pasado ha pintado un muro con dos niños jugando y uno de ellos con la camiseta del Granada. Hace 10-15 años era imposible pensar en ese arraigo con el equipo. El otro día un aficionado comprando me dijo que estaba sobre todo orgulloso de que sus hijos tengan el gusanillo de querer ser futbolista y querer jugar en el Granada, eso para nosotros es una motivación enorme. A partir de ahora hay que darle más valor a la cantera y en Granada hay muy buenos jugadores. Poco a poco esa gente de Granada, al final, tendrá incidencia en el equipo ¿Cuánto se necesita? La verdad es que no lo sé, al final todo es un proceso e intentamos ayudar a todos los chavales que suben del filial en lo posible.

¿Qué necesitamos para ser un equipo unido?

Los dos últimos años desde que llegó Diego el equipo ha tenido una línea ascendente muy buena, se han asentado unos valores de sacrificio, de competitividad en todos los partidos. Nosotros vamos a afrontar la temporada con la máxima ilusión y, como dice el míster, lo del año pasado ya no nos vale, hay que triplicar el esfuerzo porque el rival nos conoce. Necesitamos lo mismo que el año pasado pero multiplicado, el mismo compromiso, la misma intensidad, la misma fuerza, manejar los pequeños detalles, hay tantas cosas… El equipo está trabajando bien pero obviamente queremos cerrar la plantilla cuanto antes porque necesitamos prepararnos lo mejor posible ya que viene una temporada ilusionante y muy dura, y estamos encantados con los chicos que han venido, Luis Milla y Jorge Molina, animar a los nuevos fichajes que puedan venir, que está claro que vienen a un club impresionante, con mucha hambre y con muchas ganas de competir y de ganar.

¿Sobre el ‘partido a partido’ de Diego Martínez?

Al final para nosotros se ha convertido en una creencia más que en un discurso. Puedes estar hablando de Mayo o de Octubre, y nosotros estamos pensando en afrontar el primer partido que llegue y jugar cada partido como una final. No es que nos haya ido bien el discurso, es la filosofía del equipo.

Sobre Granada

Cada jugador encuentra su sitio en un equipo, en una ciudad, y afortunadamente yo lo he encontrado aquí. Al final hay un club que te marca, una ciudad que sientes como tuya y tanto para mi como para algunos compañeros es aquí en Granada. Hemos encontrado la madurez futbolística, aquí soy feliz y varios compañeros hemos comprado casa aquí, así que imagínate la felicidad y el arraigo que tenemos en la ciudad.

Un sitio

Suena a tópico: Mirador de San Nicolás, Paseo de los Tristes, Mirador de San Miguel Alto… Son rincones que conoce todo el mundo pero son muy bonitos y merece la pena. Qué tendrá Granada o en qué momento estamos tan dulce para que incluso gente extranjera piense en quedarse aquí a vivir.

Sobre la llegada de Jorge Molina

Estamos encantados, es un futbolista importante en España, en nuestra Liga, es verdad que tiene cierta edad pero hoy en día el fútbol está evolucionado y vemos casos como Joaquín, Nino, Soldado o él mismo que están dando un nivel mayúsculo. En las últimas cuatro temporadas son más de 50 goles, tiene unas características diferentes a otros jugadores, va bien de espaldas, se gira y tiene esa veteranía que nos ha dado Roberto Soldado también en esta temporada. Vamos a vivir situaciones que no hemos vivido muchos de nosotros como una competición europea y seguro que jugadores como él van a poner su granito de arena.

Está habiendo cambios en el mundo del fútbol, sobre el momento de forma del jugador

Todo evoluciona, los servicios médicos avanzan, la preparación física es cada vez más individualizada… y al final ahí están los resultados, antes era extraño ver a un jugador con 35 años aún jugando y hoy en día en muchos equipos no es extraño ver a uno o varios jugadores con esa edad, todo eso está cambiando. Está claro que también tiene que ver la genética, por ejemplo con Roberto que tiene 35 años pero parece tener 30 , y así hay muchos. Hoy en día, el contar con esa experiencia al servicio del equipo en el terreno de juego es muy importante.

¿Qué echa siempre al carro de la compra en Covirán?

Lo típico, mucha pasta, mucho arroz, mucha proteína (pollo, ternera) son alimentos que tenemos que consumir en nuestro día a día, obviamente dentro de unos márgenes y no comer bollería industrial, gaseosa… tenemos que cuidarnos porque eso hace también que la vida futbolística se alargue mucho más.

Un mensaje de cariño a la afición

Simplemente decirles que es verdad que estamos en una época muy complicada, todos tenemos que tener esa mentalidad de que es un momento grave, no hay que dejarse llevar y no podemos hacer lo que queramos y tenemos que ser responsables. Que la afición no haya estado en el campo nos ha dolido, pagaríamos porque ese último partido en casa contra el Athletic de Bilbao la afición hubiera estado ahí.

Son muchos los aficionados que en nuestra vida cotidiana nos para darnos las gracias y alentarnos para que todo siga así de bien, mucho de esto también es parte suya.

Darles las gracias por todo, que sean responsables y todo esto pase lo antes posible para volver a vernos en Los Cármenes.