Verano “catastrófico” para los servicios de VTC y taxis en Granada

El verano es la época del año que muchos sectores esperan con inquietud para conseguir aumentar su facturación. El movimiento de turistas, tanto nacionales como internacionales, durante estos meses hace que se haya creado incluso la expresión ‘hacer el agosto’, refiriéndose precisamente a este mes como el mejor del año en cuanto a ventas.

Sin embargo, este año debido a la crisis sanitaria y a la caída del turismo, muchos empresarios están viendo cómo sus previsiones para estos meses se están tambaleando. Es el caso de los servicios de taxi y de los llamados VTC, es decir, los vehículos alquilados con conductor, que han visto cómo su facturación ha caído hasta más del 70 por ciento desde que comenzara la temporada estival.

“Ya durante la pandemia dejamos de facturar el 100% y tuvimos que cerrar todas nuestras sedes, incluida la de Granada. Solo mantuvimos Barcelona y Madrid, donde dejamos un par de coches que se dedicaron al traslado gratuito de enfermos de Covid-19 hasta los hospitales de campaña”, explica José Luis López, gerente de Unique Transfers, una de las empresas concesionarias del servicio de Uber en Granada desde diciembre de 2019. En este sentido, López indica que para este verano tenían prevista la incorporación de 35 vehículos en nuestra provincia -empezaron solo con 12-, que darían trabajo casi a un centenar de personas, pero “ahora estamos trabajando solo con 6 vehículos, lo que supone un 80 por ciento menos de lo previsto, y no llegamos a hacer ni un viaje al día, cuando normalmente estábamos haciendo unos 200 transportes”, lamenta.

Unas pérdidas que también comparten las empresas de alquiler de vehículos de lujo de la provincia, que han registrado una caída del 80 por ciento en el segundo trimestre del año, según Fermín Ruiz, gerente de Auto Andalucía. “Nosotros nos dedicamos mucho al turismo internacional, sobre todo, al americano, al asiático y al suramericano. Las fronteras se cerraron el 14 de marzo y desde entonces no tenemos nada de trabajo. Estamos a cero. De hecho, teníamos reservas hasta para octubre que han sido canceladas todas. Por eso estamos pensando en dar de baja temporal los coches para ahorrarnos los costes de los seguros y demás gastos que no podemos asumir”, cuenta Ruiz.

También el sector del taxi se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus. Sin turistas, sin congresos y con las limitaciones del ocio nocturno reconocen que este verano está siendo “catastrófico”, con pérdidas que rondan el 60 por ciento desde el pasado mes de junio. “Ya en Granada sabemos que sobran 140 coches porque no hay trabajo para la flota de las casi 600 licencias que tenemos, pero es que ahora estamos trabajando al 50% y no sale rentable. Esto es un desastre. Tenemos a muchos trabajadores en ERTEs y los dueños de los vehículos no pueden permitirse estar 24 horas al volante para sacar una miseria de sueldo que no da para sufragar gastos”, apunta Ramón Alcaraz, presidente de la Gremial del Taxi.

De hecho, los taxistas han dejado de “pistear”, que es el término con el que se refieren a dar vueltas por la ciudad en busca de pasaje, algo que ahora no sale a cuenta porque apenas hay clientes, gastan gasoil, contaminan y confiesan que es desesperante. En la parada del hospital Virgen de las Nieves, hay varios taxis parados que pueden llevar aquí entre 3 y 4 horas esperando a los clientes. “Nos tiramos jornadas de 12 horas de trabajo para ingresar entre 60 y 70 euros y de ahí tienes que descontar todos los gastos. No salen las cuentas”, explica uno de los taxistas. Y es que sacar un taxi a la calle supone un gasto fijo diario de entre 40 y 50 euros, además del gasto extra que les supone poner en marcha todas las medidas de higiene para evitar contagios de los clientes y de los propios trabajadores.

Por eso, miran con esperanza la llegada de la temporada primavera-verano de 2021, como esa fecha en la que presumiblemente la economía mundial empezará a recuperarse y, con ello, las ventas de este sector tan castigado por la pandemia del coronavirus.