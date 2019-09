Un ciclón rojiblanco se cierne sobre Vigo

El Granada se desplaza este domingo hasta Vigo para medirse a un Celta que ha arrancado el curso de forma parecida a los rojiblancos: una victoria, un empate y una derrota. Después del paréntesis obligado por los compromisos internacionales de la pasada semana, regresa la competición de clubes y, con ella, el segundo encuentro consecutivo lejos de Los Cármenes.

Los nazaríes llegan cargados de confianza tras haber goleado al Espanyol en la pasada jornada. Esa primera victoria no solo aportó tres puntos más al casillero, sino que también terminó de afianzar la buena imagen mostrada en las dos jornadas anteriores. Por su parte, los gallegos llegan tras empatar a uno en el Pizjuán en un final de partido frenético.

Para esta cita, Diego Martínez viajará con 19 jugadores, incluido Gonalons, por lo que habrá un descarte. También van a Vigo Darwin Machís y Yangel Herrera, los dos internacionales que volvieron el jueves tras disputar un amistoso con su selección en Estados Unidos. A priori, los dos están en óptimas condiciones para jugar, si así lo decide Diego. Por el contrario, quienes sí se quedan en Granada son los lesionados Álex Martínez, Yan Eteki y Neyder Lozano. El turco Köybasi no ha entrado en la convocatoria por decisión técnica, por lo que Quini seguirá siendo el lateral zurdo.

En cuanto al once, sabiendo que a Diego Martínez no le gusta cambiar lo que funciona, presumiblemente podría ser el mismo que salió en Cornellá, con el asterisco puesto en los dos ‘vinotinto’, en función de cómo hayan llegado de su compromiso internacional. Azeez y Vadillo serían sus sustitutos si no pudieran ser de la partida.

Balaídos no es precisamente un campo agradable en el historial rojiblanco, pues el Granada no gana allí desde hace sesenta años. En el período más reciente, en Primera División, el balance es de tres derrotas y dos empates. Veremos si los pupilos de Diego Martínez son capaces de voltear esta tendencia y traerse los tres puntos en el zurrón.

A pesar de los malos resultados, el Granada vuelve a un estadio de buen recuerdo, pues es donde comenzó a fraguarse su anterior ascenso a Primera, con aquella eliminatoria encarnizada frente a Iago Aspas, Michu y compañía. El de Moaña, ligado al gol cuando se enfrenta a los rojiblancos, sigue siendo el buque insignia de un Celta de Vigo que se ha reforzado muy bien este verano con la vuelta de Rafinha y Denis Suárez, dos elementos añadidos a una plantilla de muchísima calidad. A las cuatro de la tarde rodará el balón en Vigo.

Alineaciones probables:

RC Celta de Vigo: Rubén Blanco, Vázquez, Araújo, Aidoo, Olaza, Brais Méndez, Lobotka, Fran Beltrán, Denis Suárez, Iago Aspas y Gabriel Fernández

Granada CF: Rui Silva, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán Sánchez, Quini, Yangel Herrera, Ángel Montoro, Fede Vico, Machís, Puertas y Roberto Soldado.

Árbitro: Prieto Iglesias (Comité navarro). VAR: Jaime Latre.

Estadio: Balaídos.

Hora: 16:00.

TV: Movistar LaLiga.