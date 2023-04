La Ultra Sierra Nevada 2023 se queda en casa

Los corredores granadinos José Manuel Caraballo (CD Olimpo) y Piedad Quesada (CD Bastetania) se han impuesto este sábado en la novena edición de la Ultra Sierra Nevada, la carrera por montaña de larga distancia de mayor altitud de España con 100 kilómetros de recorrido y 5.500 metros de desnivel positivo, con salida en la ciudad de Granada, paso por las inmediaciones del pico Veleta (3.000 metros) y final en Pradollano (2.100 metros).

Con más de 400 participantes (de los 1.600 inscritos en el programa con un total de 5 distancias), la distancia Ultra es considerada el plato fuerte del fin de semana. En ella, José Manuel Caraballo, policía local de Maracena, es todo un experto ya que hasta hoy había participado en cinco ediciones.

El corredor de 48 años se ha alzó con la victoria con un crono de 13 horas 11 minutos y 42 segundos, tras remontar posiciones durante la noche. Siempre dentro del top-5, metió una marcha más tras el punto de control de Pinos Genil para colocarse líder al paso por el Dornajo. En la subida final al Veleta y el posterior descenso, afianzó su puesto hasta fundirse en un abrazo con su familia en la línea de meta de Pradollano.

“Estoy acostumbrado a pasar noches sin dormir por mi profesión. Son muchas horas entrenando para este momento. Es un sueño ganar esta carrera. Hasta que no he coronado el Veleta y he mirado para atrás, y he visto que no venía nadie, no he querido creerme nada. Le dedico este triunfo a mi familia, solo ellos saben la cantidad de horas que le dedico a esto”, comentó Caraballo en línea de meta. El cordobés Jesús Ortega (13:27:55 horas) y el balear Eduad Stiven Prieto (13:36:42 horas) completaron el podio de la Ultra.

En categoría femenina, Piedad Quesada lideró la prueba con solvencia. La corredora granadina marcó marcado un fuerte ritmo desde el principio y pronto abrió una brecha que resultó insalvable para sus rivales. “Es un día inolvidable para mí. Me encontraba con mucha confianza después de los buenos resultados en las últimas carreras de ultra-trail que he hecho y ganar Ultra Sierra Nevada cierra un ciclo inimaginable de mi trayectoria deportiva”, declaró en meta.

La Extrema, un día en carrera

En la distancia Extrema (160 kilómetros y 7.690 metros de desnivel positivo) se impuso el canario Javier Blanco tras 22 horas y 18 minutos de carrera, casi una jornada completa corriendo para alzarse con el triunfo.

El atleta canario, especialista en este tipo de pruebas, supo administrar la ventaja lograda durante los primeros 100 kilómetros y saborear una merecida victoria. Así, desde el Dornajo hasta la línea de meta, aunque sus rivales le recortaban distancia, Javier se hizo fuerte y logró subir a lo más alto del podio superando a Rober Iturralde (22:48) y a Miguel Mataix (22:54), quien lideró la prueba junto a Javi durante más de medio recorrido.

Thomas Joly y Mayte López, de ganar la Ultra a vencer en el Trail

El Trail (el ultramaratón «corto» del programa) de 60 kilómetros y 3.800 metros de desnivel positivo contó con un notable cartel de atletas. Los pronósticos no fallaron y se impusieron los dos favoritos, Thomas Joly y Mayte López, quienes curiosamente el año pasado vencieron en la modalidad Ultra.

Joly paró el crono en 5:54:59, y estuvo acompañado en el podio de Álvaro González (6:02:25) y Alejandro Villarino (6:15:24). Mientras Mayte López ganaba con autoridad entre las mujeres gracias a un crono de 8:23:46, casi una hora de margen sobre la segunda, Carmen Ballesteros (9:12:01), y la tercera, Amanda Núñez (9:14:48).

En el Maratón, de 42 kilómetros y 2.900 metros de desnivel positivo, se impuso sin excesivos problemas el atleta finés Tuomas Kari, con un tiempo de 4:15:02. De igual modo, Catherine Walkley fue la más rápida en categoría femenina con un crono de 5:43:21.

Esta novena edición de Ultra Sierra Nevada se clausurará el domingo con la prueba Media, de 23 kilómetros y 2.150 metros de desnivel positivo. La salida se dará a las 9:00 en la localidad de Pinos Genil y el perfil presenta una subida continua hasta la meta en Pradollano.