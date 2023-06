Últimas pinceladas en Almuñécar al futuro mural más grande del mundo

Almuñécar podrá presumir en pocos días de albergar el mural más grande del mundo. El artista José Fernández Ríos pule con mimo los detalles de una obra de 7.000 cuadrados plasmada en tres edificios ubicados en la playa de Velilla del municipio sexitano. El trabajo se completará tras unos dos meses de tarea en los que se ha trabajado en recrear un paseo por la playa de una mujer acompaña de su perro.

El proyecto surgió desde la promotora francesa Les Rivages, que apostó por construir una promoción de viviendas de lujo en Almuñécar. Su territorio de confianza hasta entonces en España era Estepona, lugar donde José Fernández Ríos ya había demostrado con creces su capacidad para pintar excelentes murales. "El promotor quería que sus clientes tuviesen una visión agradable", explica el jienense, quien agrega que su elección fue que esa idea se acometiese "a través del arte". La compañía negoció con cuatro edificios y logró el beneplácito de tres. Hay que tener en cuenta que si hubiera conseguido el pleno, el mural se hubiera ido a una dimensión cercana a los 10.000 metros cuadrados.

El objetivo de esta obra es dibujar un "trampantojo" en el que "las vistas desde la montaña sean transparentes". “Hemos encajado la línea de la playa a través de los edificios”, desgrana José, que junto con sus estrechos ayudantes ha conseguido fundir el mar con las terrazas de los bloques. Por otro lado, en la parte inferior de los edificios ha optado por la vegetación con palmeras o arbustos.

“Son tres edificios muy complicados”, revela el artista, que trabaja con una visión "tridimensional" porque tiene la misión de "generar una imagen plana" en un lienzo que no es así. “Tenemos distintos niveles y tenemos que generar una imagen plana. Jugamos con perspectivas y deformamos cosas para que luego parezcan reales”, declara.

La previsión de finalización es para el 25 de junio, aunque en este tipo de obras siempre es complicado hilar fino con los plazos por la magnitud que representan. José muestra su experiencia en esta faceta a través de una actitud sosegada y con un punto de humor: “Este es un reto porque es el más grande hasta ahora, pero el método es el mismo. Se trata de pintar y pintar todos los días”. "Está costando su trabajito”, reconoce entre risas.

"No sé si será el más grande del mundo, pero de Europa seguro", indica José, pues afirma que le han comentando algunos conocidos que en Corea existe uno que podría competir con estas dimensiones. Él recuerda que en Argentina presumen de tener el más grande del mundo. Se trata de una obra de Martín Ron que muestra Diego Armando Maradona durante un partido del Mundial de Italia de 1990. "Ese tiene unos 1.400 metros cuadrados y este va a tener 7.000", recalca. Sea o no el más enorme dentro de este particular podio, los ciudadanos de Almuñécar y sus visitantes este verano podrán admirar una obra impresionante que no deja indiferente.