El legado de los Morente continúa con el nuevo disco de Soleá

Septiembre del 2008, Granada. Soleá Morente termina su último examen de la carrera y corre a recordarle a su padre, Enrique Morente, algo que habían estado hablando: si se licenciaba formarían un proyecto que quizás, algún día, podría ver la luz. "Por supuesto que se acordaba perfectamente de aquel acuerdo. Abrió una botella de champán en la cocina y me dijo vamos a elegir algunas canciones que te gusten y nos bajamos al estudio", explica Soleá Morente en una nota de prensa. A partir de este pacto y tras una larga pausa en su producción por la muerte del cantaor en 2010, ahora ve la luz su nuevo álbum 'Mar en calma'.

La artista reconoce que fue duro emocionalmente retomar el proyecto pero que su hermana, Estrella Morente, la animó a continuarlo. El disco cuenta con ocho canciones que se inspiran en otros artistas como la canción de Frank Sinatra 'I'm a fool to want you', inspirada en la interpretación de Billie Holiday; el tema 'Palabras para Julia' de Paco Ibáñez o la canción 'Sueños', traducida del portugués al castellano por Fernando Trueba, entre otras sorpresas. Con la publicación de "Mar en calma" se recupera también el sello Discos Probeticos, un proyecto de Enrique Morente que vuelve a la carga con este disco de Soleá.

Bajo su nombre se publicaron grandes títulos de la historia de nuestra música, como el álbum 'Maestros' del gran guitarrista flamenco Rafael Riqueni; 'Alegro Soleá y Fantasía de Cante Jondo' del propio Enrique Morente; o la reedición de esa obra magistral llamada 'Omega', donde Morente y Lagartija Nick adaptan los versos de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca y temas del cantautor canadiense Leonard Cohen.

Ahora recobra su actividad de la mano de la Fundación Enrique Morente 'Casa de la Tradición y la Traducción', que ha decidido recoger el testigo del maestro y continuar su senda, cumpliendo con su voluntad de divulgar la música, promoviendo proyectos culturales de calidad, a través de la visión inspiradora, solidaria y humana del artista granadino.

Además, el álbum contiene colaboraciones clave como en la canción 'No temas nada' donde la acompaña su hermano, Kiki Morente, o en la canción 'Sueños' interpretada junto al guitarrista Diego Del Morao. Una obra que promete, como lo explica nota de prensa que indica que el disco sumergirá a sus oyentes en "un universo de sueños y poesía, mecidos por la brisa de las playas de Sanlúcar".