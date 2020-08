UGT y CCOO ven una “temeridad” comenzar el curso “sin garantías”

Los sindicatos UGT y CCOO han señalado, tras la celebración este miércoles de la Mesa Sectorial de Educación para aborda el inicio del curso escolar ante la situación por el Covid-19, que es una “temeridad” comenzar “sin las garantías suficientes” y han apostado por la alternancia entre un modelo presencial y no presencial de enseñanza, mientras que ANPE ha considerado que la reunión llega “tarde” y ha exigido “incrementar” la plantilla docente.

Así, y a través de un comunicado, desde UGT han indicado que en el marco de la Mesa Sectorial la Consejería de Educación y Deporte “ha aludido a la responsabilidad compartida” por parte de toda la comunidad educativa ante el inicio del nuevo curso escolar, ante lo que el sindicato ha aclarado que “no es responsable de algo de lo que no hemos sido partícipes”.

“El inicio de curso se ha trabajado desde Educación, junto con la Consejería de Salud, sin contar con la comunidad educativa, por tanto, no somos responsables de las medidas tomadas por la Administración, entre las que no se encuentran las reivindicaciones que desde UGT llevamos años solicitando y que consideramos fundamentales para este nuevo curso escolar: bajada de ratios, refuerzo de plantillas docentes y personal sanitario en los centros educativos”, han expuesto, para añadir que “sin estas medidas no es posible llevar a cabo una vuelta a las aulas seguras”.

Han apuntado que han vuelto a insistir en que “las cotas de Covid son mayores que en el mes de marzo, cuando se cerraron los centros educativos, por tanto, es una temeridad comenzar el curso de manera presencial en las fechas establecidas y sin obligatoriedad de distanciamiento social y mascarillas. “UGT siempre ha abogado por una enseñanza presencial, pero esta se debe llevar a cabo con todas las medidas de seguridad y, a día de hoy, las medidas que plantea la Consejería de Educación son insuficientes”, han manifiestado.

Por tanto, UGT considera que debe existir alternancia entre el modelo presencial y no presencial de enseñanza, al tiempo que informa de que Educación les ha emplazado para los próximos días a una nueva Mesa Sectorial en la cual quieren firmar un acuerdo con las organizaciones sindicales y subraya que “valorará los términos de este acuerdo y exigirá que se recoja en el mismo nuestras reivindicaciones”.

CCOO, por su parte, ha pedido a Educación que refuerce plantillas en la educación pública andaluza y la dote de más recursos públicos para “garantizar” que la vuelta presencial a las aulas, que en el

caso de educación infantil de 0 a 3 años comienzan el 1 de septiembre, “pueda hacerse con las garantías que exige la emergencia sanitaria generada por la Covid-19”.

En un comunicado, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Diego Molina, ha exigido una reducción de las ratios de alumnado porque “es la única forma de asegurar el

distanciamiento social dentro de las aulas”. Para eso, según ha explicado, “es necesario contratar más docentes como ya han hecho comunidades como Valencia o Madrid”.

CCOO: “ES PRIMORDIAL REFORZAR LA LIMPIEZA EN LOS CENTROS”

Además, CCOO ha llamado a que se refuercen las plantillas de servicios auxiliares como la limpieza. “Es primordial reforzar la limpieza en los centros docentes para frenar la propagación de la

Covid-19, y si hay que contratar más personal para realizar estas tareas, habrá que hacerlo si queremos que la vuelta a las aulas no suponga un peligro de salud pública”, ha añadido Molina.

El sindicato ha asegurado que en tiempos de pandemia “se ha demostrado que lo público tiene que preponderar y dejar a un lado criterios economicistas en la gestión pública. Estamos hablando de

una situación de emergencia y salud pública, y no podemos estar regateando recursos cuando se trata de la salud, primero de los niños y niñas, de las personas que trabajan en los centros educativos y de toda la sociedad en su conjunto”.

Además, CCOO ha planteado optar por un modelo de formación mixta ‘on line’ y presencial en todos los ciclos académicos, “‘on line’ para aquellas familias que por sus circunstancias personales, familiares, laborales o por ser población de riesgo de algunos de sus miembros puedan o deban optar por este modelo, y presencial para aquellas otras que por estos mismos motivos no puedan optar por el modelo ‘on line’, eso sí con una presencialidad con requisitos de seguridad, inversión y medios muy diferente a lo que hoy hay”, señala Molina.

ANPE PIDE “FLEXIBILIZAR” EL CURRÍCULO

ANPE ha manifestado que esta reunión de la Mesa Sectorial “se ha producido tarde, en un contexto de incertidumbre entre los equipos directivos, claustros docentes, familias y alumnado”, toda vez que ha vuelto a exigir una disminución de ratios y un “incremento” de la plantilla docente, como medidas más eficaces para la preservación del necesario distanciamiento social en el interior de las aulas, además de la necesidad de “flexibilizar” el currículo para poder centrar la actividad docente en los aspectos fundamentales del mismo.

“Y todo ello sin olvidar nuestras reivindicaciones en el sentido de la implantación del servicio de enfermería escolar y de un plan de adecuación de espacios y digitalización de los centros”, han afirmado desde ANPE en una nota de prensa, para añadir que “exigirán en todo momento una estricta seguridad sanitaria, tanto para el profesorado al que representamos, como para el resto de integrantes de la comunidad educativa”.