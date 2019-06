Todo preparado para la fiesta rojiblanca

La ilusión ha vuelto a los aficionados granadinistas que esta noche podrían celebrar el regreso de su equipo a la máxima categoría del fútbol español 766 días después. Una victoria en Mallorca le permitiría al Granada CF lograr el ansiado ascenso a Primera División, aunque incluso con un empate o derrota podría conseguirlo si pincha su más inmediato perseguidor, el Albacete Balompié, que recibe al Málaga CF. Lejos queda ya aquel fatídico 29 de abril de 2017, cuando el Granada CF descendió a Segunda División en el estadio de Anoeta tras una temporada nefasta y después de permanecer seis temporadas en la élite. Este 4 de junio de 2019 puede convertirse en otra fecha histórica para el club granadino que sería recordada en la posteridad. Todo está preparado junto a la céntrica Fuente de las Batallas, lugar al que la marea de aficionados granadinistas acudirá para celebrar si el Granada CF logra el ascenso.

El conjunto rojiblanco está ante su segundo ‘match-ball’ por el ascenso directo. Lo pudo conseguir en el último partido disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes contra el Cádiz, con su afición volcada y con un gran ambiente, pero finalmente empató el encuentro. Rodri dio alas al equipo granadino con su gol, pero Aketxe igualó el marcador y pospuso la fiesta de los rojiblancos. En principio, para este domingo, cuando estaba previsto que se jugara el Mallorca – Granada, pero el partido fue aplazado por la RFEEF a este martes tras el fallecimiento de José Antonio Reyes. Esto ha provocado que muchos aficionados granadinistas que ya se encontraban en Mallorca o iban a viajar el domingo no vayan a poder arengar al equipo en Son Moix al jugarse el encuentro dos días después.

Muchos de esos granadinistas tendrán que conformarse con seguir el partido por televisión. Movistar Partidazo emitirá, a partir de las 21:00 horas, un encuentro muy esperado que tendrá en vilo a todos los aficionados del Granada CF, tanto en la ciudad, en la provincia, como en otros puntos de España e incluso fuera del país.

El equipo nazarí tuvo como objetivo claro e impuesto la temporada pasada el regreso a Primera, pero no lo consiguió ni siquiera por la vía de los playoff, pues no llegó ni a clasificarse. José Luis Oltra, Pedro Morilla y Miguel Ángel Portugal fueron los inquilinos del banquillo de los rojiblancos, que terminaron la temporada generando una nueva desilusión a sus aficionados. Pero todo ha cambiado esta temporada. El técnico Diego Martínez ha logrado que la ilusión rebrote entre la hinchada granadinista. ‘Pasito a pasito’, con “humildad, ilusión y competitividad”, como indicó el gallego en su presentación, el Granada CF ha conseguido realizar una gran temporada y situarse en la zona alta de la clasificación durante prácticamente toda la campaña. Pero sin mirar más allá del siguiente partido. El de esta noche puede ser clave para alcanzar la gloria, lo que propiciaría que la afición granadinista se congregue junto la Fuente de las Batallas para celebrar la fiesta del ascenso. Los jugadores, en todo caso, no regresarán a la ciudad granadina hasta el miércoles por la mañana, por lo que la celebración junto a ellos tendría que esperar.