'Tierra soñada', el eslogan que propone el prestigioso publicista Luis Bassat para promocionar Granada

La comunicación, el marketing y la publicidad han sido los ejes sobre los que ha girado el séptimo y penúltimo foro de GranadaConectada, la iniciativa puesta en marcha por el empresariado granadino, a través de la Cámara de Comercio de Granada y la Confederación Granadina de Empresarios, y CaixaBank con el propósito de lograr ideas y estrategias para el desarrollo de Granada y su provincia. El Teatro CajaGranada de la capital ha sido el escenario elegido para el desarrollo de este encuentro de expertos.

Bajo la batuta del presentador y periodista granadino Fernando Díaz de la Guardia, quien ha ejercido de moderador, el foro ha contado con una mesa de debate de auténtico lujo, liderada por el afamado Luis Bassat, considerado el mejor publicista español y uno de los hombres más influyentes en el mundo de la publicidad. Bassat ha estado en el escenario junto a otro de los nombres fuertes de la comunicación en España, el fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Grupo de Comunicación, el también granadino Raúl Berdonés.

El cartel lo han completado otros dos grandes nombres del sector en España, como son el periodista, presentador de TVE y corresponsal Lorenzo Milá, así como Macarena Rey, CEO de Shine Iberia y productora ejecutiva de programas como MasterChef o Maestros de la Costura, entre otros. Todos ellos han trazado las líneas maestras que, en sus respectivas opiniones, debe seguir Granada para seguir extendiendo su marca en un ámbito tan en boga en estos tiempos como es el de la comunicación, el marketing y la publicidad.

Antes de entrar en materia, los artistas Ihmaele de la Torre y Lolo 'de la Encarna', autores de la canción oficial de GranadaConectada, han brindado al público dispuesto alrededor del escenario la interpretación de una versión en acústico del tema del ciclo de foros. Más adelante, el grupo Five Minutes for the Asteroids ha interpretado diversas versiones de canciones a lo largo del acto.

La 'tierra soñada' por Luis Bassat

El empresario Luis Bassat ha comenzado hablando de la fundación que dirige junto a su mujer, y que lleva el nombre de ambos. Una idea surgida al calor de una Navidad, cuando se preguntaron si eran necesarios tantos regalos, y que posteriormente abrazaron también sus hijos. Actualmente, no solo ayuda a los más necesitados, sino que entre sus objetos está la promoción del arte contemporáneo español.

Para Bassat, "el producto de hoy es la marca del mañana". La frase figura en su obra El Libro Rojo de la Marcas, uno de los manuales de referencia en este campo, y constituye uno de los lemas de quien está considerado una de las eminencias de la publicidad en España. El propietario de Bassat Ogilvy ha matizado que, en su opinión, "si el producto no vale, no hay nada que hacer". "El público es cada vez más inteligente porque la gente sabe ya más del producto que los propios vendedores", ha añadido.

Estas afirmaciones las ha sostenido con dos ejemplos reales. Primero, el de un cliente que quería vender más caro un producto con menos valor añadido que el de la competencia. Rechazó esa campaña. Después, su propia percepción personal a lo largo de los años: "Antes iba con mi mujer a los grandes almacenes y los compradores de televisores no sabían qué era un euroconector. Años después observé que era un vendedor quien no sabía lo que era el 8K".

Ya en lo referente a Granada, el empresario ha especificado que en la capital "todo es mejorable". Si bien no se trataba de una crítica, sino de una filosofía que le ha acompañado a lo largo de su carrera, Bassat ha matizado que "Granada tiene un pasado y un presente estupendos, pero puede tener un futuro aún mejor". Así, ha ofrecido detalles de la campaña con la que ayudó a Pasqual Maragall a convertirse en uno de los alcaldes más queridos de Barcelona: "A veces solo era cambiar la dirección de una calle o poner las papeleras al lado de los pasos de peatones. Cambiamos la ciudad".

"Vender una botella de agua es fácil, pero una ciudad es la suma de muchas cosas; su gastronomía o su cultura. El problema es que hay que saber decir una sola cosa. Uno de los errores en la publicidad es querer decirlo todo. Para promocionar Granada hay que saber resumirlo en una imagen y en una música. Granada tiene la suerte de tener una canción famosa en el mundo, que cantan tenores y músicos de todo el planeta. ¿Cómo es posible que no hayamos hecho diez versiones de 'Granada, tierra soñada por mí'? Propongo formalmente que Granada sea conocida como 'Tierra soñada'. Puedes soñar con la nieve polvo de Sierra Nevada, el mar, los monumentos o la gastronomía. Jugar con el concepto de sueño es maravilloso", ha sentenciado el experto.

Bassat ha concluido su intervención con "dos sueños: que el Granada regrese a Primera División y que el eslogan 'Tierra soñada' sea el que figure en su camiseta".

Berdonés: "Por cada euro invertido en una serie llegan cinco de retorno"

De otro lado, el productor granadino Raúl Berdonés ha revelado que dos de los aspectos más codiciados en el sector de la producción de series internacionales son la flexibilidad y la facilidad. "Pero también la facilidad del dinero", ha querido puntualizar. En ese sentido, ha aplaudido la iniciativa llevada a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez de "aprobar en plena pandemia la mayor ampliación de incentivo fiscal para producción audiovisual, multiplicando casi por tres las producciones internacionales en España en los últimos dos años".

El fundador de Secuoya ha arrojado, además, una cifra interesante a nivel de inversión audiovisual en un territorio: "Por cada euro invertido en una serie retornan cinco". Por eso, ha puesto en valor la importancia de la colaboración público-privada porque, ha detallado, "son más de 1.000 millones de personas potenciales de audiencia en todas las plataformas de streaming actuales".

"En España no es solo el incentivo fiscal –ha proseguido Berdonés–. Es también el sol porque reduce los costes en grandes producciones con mucha gente. Es la gastronomía. Pero sobre todo es que en cada rincón hay un monumento, una buganvilla... Algo en el entorno natural que mejora la secuencia", ha manifestado el productor.

El empresario ha considerado que "el talento español está de moda gracias, por ejemplo, a series como La casa de papel". Y es que, a su juicio, dicho talento "es muy reconducible fuera y cada vez se buscan más historias españolas". Así, ha reconocido que "el sistema ha hecho ¡crac!": "No hay profesionales para trabajar porque las producciones se están retrasando casi un año por falta de personal". Desde luego, una buena noticia en un contexto sociolaboral y económico complicado.

Macarena Rey y la Alhambra

Desde la misma playa de Agua Amarga, en el Cabo de Gata de Almería, ha entrado en directo vía streaming Macarena Rey. La CEO de Shine Iberia ha recordado que el de la producción televisiva "es un mercado que va por ciclos". "En las productoras hay equipos de I+D y estamos permanentemente aportando ideas nuevas. Las empresas pueden ofrecer financiación. Todas las televisiones buscan ahora programas diseñados a partir del branded content", ha rematado la responsable de programas como MasterChef o Maestros de la Costura.

Macarena Rey ha remarcado la importancia de entender este ecosistema como vía de promoción del territorio. "Tratamos de impregnarnos de la cultura de cada lugar al que vamos y para los chefs de ese lugar también supone promoción. Hemos grabado en el Palacio Real de Madrid o el Teatro Romano de Mérida. Granada nos encanta, pero no hemos podido grabar en la Alhambra", ha dejado caer entre risas a los presentes, entre ellos cargos institucionales, en referencia al exitoso talent show de TVE MasterChef.

Estados Unidos, Reino Unido, Australia y el resto de países anglosajones son habitualmente los mercados referenciales, mas la experta ha apreciado un cambio de paradigma cada vez más frecuente en el sector: "España se está convirtiendo cada vez más en un mercado de referencia a nivel de ficción o talento, tal y como demuestran programas como Tu cara me suena, que se emite en 76 países".

En la misma línea, ha aludido al hecho de que MasterChef se vea en 125 países como una de las claves del "éxito nacional e internacional" del programa conducido por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

Lorenzo Milá pide "atreverse en comunicación"

Por último, el periodista y corresponsal de Televisión Española Lorenzo Milá ha pedido "atreverse en comunicación". "Hay que mirar la realidad desde otra perspectiva, pero para eso hay que tener libertad. La naturalidad es la clave del éxito en la comunicación". Así, ha contrapuesto los cambios en el modelo experimentados gracias a las nuevas tecnologías y la importancia tanto de la comunicación actual como del control en las redes sociales a fin de que no se conviertan en un canal de intoxicación.

Para Lorenzo Milá existe un problema evidente en las sociedades actuales, y es "que nos encontramos con informaciones que, muchas veces, no son verdad y están contribuyendo a crear burbujas informativas en las que las personas vivimos cómodos porque esa es información que ya opinamos". "Esto va generando diferencias y polarizaciones porque no nos exponemos a la discrepancia", ha añadido el periodista.

Milá ha pedido a los medios "trabajar" para combatir ese fenómeno. Al mismo tiempo, ha puesto también como tarea al periodismo el "identificar, señalar y responsabilizar a las personas que usan mal esto para contaminar e intoxicar". "Hay muchos líderes políticos y grupos de interés que quieren socavar las democracias liberales y lo estamos viendo continuamente", ha expresado sin mencionar a ninguno en particular.

Sobre su llegada al mundo de la comunicación, el periodista ha desvelado que su idea inicial era ser biólogo: "A un número de personas que compartíamos la idea de romper lo previsto en la información diaria se nos permitió probar. Al final, por ensayo-error, vas encontrando formas distintas de contar las cosas".

Para terminar, Fernando Díaz de la Guardia ha agradecido a los patrocinadores su esfuerzo, tanto a los impulsores de la iniciativa, caso de Cámara de Comercio de Granada, Confederación Granadina de Empresarios y CaixaBank, como a los sponsors que han ayudado a que GranadaConectada sea una brillante realidad, caso de Rosellimac, patrocinador de todos los foros de GranadaConectada; Alsa, como patrocinador del foro de Comunicación; Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Granada y Fundación CajaGranada como colaboradores; y Prodisa y Mercedes–Benz Granada Premium, como proveedores oficiales del evento.

Próximos foros

Este séptimo foro dedicado a la comunicación y la publicidad ha sido el penúltimo de GranadaConectada tras los otros seis que han tenido lugar hasta ahora: deporte; turismo y gastronomía; salud; agroindustria y el agua; nuevas tendencias en ciencia, tecnología, empresas e innovación; y cultura. El foro de economía será el que cierre el ciclo ya en el mes de septiembre.

Una vez finalizado, se elaborará un documento con las principales conclusiones y se entregarán a los responsables políticos de las instituciones públicas para que las tengan en cuenta para el futuro desarrollo de Granada y su provincia.