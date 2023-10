Servicios especiales y horario del cementerio para este 1 de noviembre

Granada disfrutará este miércoles de la jornada festiva por el Día de Todos los Santos. Buena parte de la población emplea esta fecha para visitar los nichos de sus seres queridos con el acompañamiento de unas flores. Serán muchos los ciudadanos que acudirán al Cementerio de San José, cuyo horario para este día es de 09:00 a 18:00 horas. El camposanto no conserva la ampliación de apertura de los últimos días, pero si se mantienen algunos servicios especiales como el refuerzo del transporte por distintas vías.

Desde el Ayuntamiento se reforzaron las líneas de autobús 13 y C35 con la intención de dar facilidades a los granadinos y disminuir el uso del vehículo privado. Por otro lado, el aparcamiento gratuito en sus inmediaciones estará disponible de 08:00 a 19:30 horas. También se encontrará en vigencia esta jornada la ampliación del servicio de taxis. El acceso de vehículos con movilidad reducida se podrá realizar entre las 09:00 y las 11:00 horas.

A partir de las 12:00 horas, el Patio de San Julio del Cementerio de San José acoge el tradicional concierto 'Música para el recuerdo', que será interpretado por la Joven Orquesta Sinfónica de Granada.

En materia de seguridad, un dispositivo de la Policía Local vigilará que el tráfico en los accesos "sea lo más fluido posible y controlarán que no exista venta ambulante no autorizada, con especial atención a los puestos de venta de flores y artículos religiosos que no cuenten con autorización municipal". Así lo expresó la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo.

También estará disponible el servicio de ambulancias de forma ininterrumpida habilitado desde el sábado. Asimismo, Protección Civil y los Bomberos de Granada disponen de un dispositivo permanente por si fuera necesaria su intervención.