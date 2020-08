Sanidad registra hasta 4.124 personas ingresadas en hospitales por Covid-19, 529 más que el jueves

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha informado de que 4.124 personas están ingresadas actualmente en los hospitales españoles con COVID-19, 3.650 de ellos en camas convencionales y 474 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Esto supone 529 ingresos hospitalarios más que el jueves, según las cifras aportadas por Simón en rueda de prensa. Hace cuatro días, estaban ocupadas 3.212 camas y 383 de UCI, lo que en esos momentos suponía un índice del 3 por ciento del total de camas. Estos datos suponen que hay 438 camas y 91 de UCI ocupadas más que el jueves. En las últimas 24 horas, además, se han producido 569 ingresos, frente a 150 altas hospitalarias.

Según Simón, España se encuentra “en principio en niveles aceptables”, tal y como insistió el jueves. “No hay ahora mismo presión excesiva, pero sí en algunos hospitales se están empezando a observar situaciones que no les están poniendo en grave riesgo por ahora, pero están generando cierto estrés en el personal médico. No estamos mal, pero las cosas no van como nos gustaría que fueran”, ha argumentado.

Las razones, de acuerdo con el punto de vista del experto de Sanidad son “primero porque se incrementan los casos; segundo, porque estamos en verano y hay vacaciones; y tercero porque se está tratando de recuperar toda la actividad que todavía no se ha recuperado tras la anterior crisis del coronavirus”.

Centrándose en Aragón, una de las comunidades con mayor carga asistencial por los grandes brotes de los últimos meses, ha indicado que “no está en la misma situación que hace un par de semanas”. “Los hospitales han sentido presión, que no ha sido drástica. Va en una tendencia adecuada y aún hay algunos barrios de Zaragoza con una situación complicada”, ha resumido.

Por otra parte, el doctor Simón no se ha pronunciado abiertamente sobre la manifestación celebrada ayer en la plaza de Colón de Madrid: “Lo que hemos visto no requiere de mucho comentario. La gente es suficientemente inteligente como para saber el riesgo en que pueden poner a la sociedad”.

Simón también ha sido preguntado sobre las medidas impulsadas por Sanidad el viernes para combatir los rebrotes, como la prohibición de fumar en vía pública si no se puede mantener la distancia de dos metros. “La prohibición de fumar es una forma de evitar que la gente se quite la mascarilla cuando no hay distancia. Puede ser la medida más llamativa, pero no la más importante. Las medidas relacionadas con el ocio nocturno son más, ya que los brotes que más se están produciendo con los relacionados con el contacto social”, ha valorado. Simón ha añadido que trece CCAA están ya en proceso de implementar la aplicación ‘Radar COVID’, y que quizá “tres o cuatro” la puedan tener disponible antes de final de mes.

Por último, Simón ha ofrecido una fecha aproximada de cuándo podrían estar disponibles las vacunas: “Es muy probable que haya algunas disponibles en noviembre o diciembre, algunas incluso antes”. En cualquier caso, ha señalado, sobre las vacunas desarrolladas por China o Rusia, que su aprobación “requiere de unos requisitos de calidad, no solo de eficacia”, que deben ser verificados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). “Todavía no tenemos información técnica para saber si estas vacunas podrían ser aprobadas en Europa”, ha apostillado.