Sandra Ibarra, la modelo que desmitificó y venció al cáncer, este miércoles en Salud a Todo Twitch

Salud a Todo Twitch tendrá este miércoles como invitada a Sandra Ibarra. Joan Carles March, director del programa, entrevistará a esta mujer, que, cuando tenía 20 años, se enfrentó por primera vez a la leucemia. Siete años después, cuando creía que estaba curada, la enfermedad volvió a repetirse con igual virulencia y, nuevamente, Sandra volvió a plantarle cara. En el presente, totalmente repuesta, dice que la lección principal que aprendió de aquella experiencia es no darse nunca por vencida. Sandra Ibarra dirige actualmente una Fundación que lleva su nombre y que se ubica en Pozuelo. Se trata de un proyecto social y solidario que se dedica a sumar esfuerzos frente al cáncer, la enfermedad del siglo XXI.

La protagonista del directo de este miércoles fue la primera persona en España que salió en televisión explicando que tenía cáncer y que se iba a curar en la Seguridad Social. Por aquel entonces, la modelo no entendía por qué no podía hablar de esta enfermedad. Como una niña que era, tenía la intuición de que no había hecho nada malo por tener cáncer. "Se podía poner un pañuelo y salir a la calle. Casi no le daban la mano por si era contagioso en esa época", recuerda Joan Carles March.

Sandra Ibarra venció en dos ocasiones al cáncer y además desmitificó algunas creencias sobre la enfermedad. La directora de la Fundación Sandra Ibarra y Joan Carles March hablarán durante el programa sobre las vivencias por las que pasó la invitada, la labor que acomete su organización o los pasos que se deben dar todavía para que superar un cáncer sea cada vez más habitual.