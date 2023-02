Como aseguran desde el mismo cuerpo, el trabajo de la Policía Local de Granada puede ser cualquier cosa menos rutinario. No hay una actuación igual a otra, aunque las circunstancias puedan ser similares. Una de las actuaciones que parecía ser algo tan simple como una detención por un accidente de tráfico, resultó ser mucho más que eso y acabó en un final cuanto menos inesperado, según ha detallado en su cuenta de Twitter la propia Policía Local.

Un coche chocó contra una moto al detenerse en un semáforo, lo que provocó que, en cadena, la motocicleta golpease a una furgoneta también parada en el lugar. Como consecuencia de los actos, la motocicleta quedó dañada y con sus dos ocupantes heridos, mientras que la furgoneta, afortunadamente, no presentó daños materiales. Por otro lado, la conductora del turismo, que fue quien provocó el accidente, se marchó del lugar sin detenerse, dejándose allí la matrícula.

El motorista acudió a dependencias policiales con intención de denunciar los hechos, se abrió un expediente de atestados y se hizo entrega de la matrícula del vehículo. Resultó ser un Mercedes clase B sin domiciliar. Tras ello, pasaron las diligencias a la Sección Técnica de Investigación para que realizara las gestiones de localización de la persona conductora o titular (o a ambos).

La SETI no obtuvo rastro de ninguno de los dos sujetos, pero sí descubrió que el turismo estaciona de forma habitual en la vía pública de una limitada zona del Zaidín. Con este dato, se inició el seguimiento del coche, el cual perduró en el tiempo, pero, finalmente, obtuvieron resultados. Un hombre se acercó al vehículo y procedió a entrar, pero no lo hizo porque los agentes de la SETI, vestidos de paisanos, le detuvieron, según ha detallado la Policía Local. El varón, de 63 años, que no parecía peligroso aunque exclamó a los agentes "tranquilos no voy armado", era titular del coche.

La operación concluyó cuando al pasar los datos informáticamente resultó tener una orden internacional de detención e ingreso en prisión, ya que presuntamente es miembro de una organización criminal y está buscado por diversos delitos relacionados con la mafia calabresa.

Lo que acabó siendo algo entre comillas rutinario para la Policía Local, como lo es un incidente entre vehículos, terminó siendo la detención de un delincuente del crimen organizado.