Robert Moreno: "Hemos ganado confianza y somos más valientes"

Milla: "No sabemos nada, esperemos que no sea nada. Mañana o pasado veremos a ver. Ha notado la rodilla un poco suelta, pero en caliente no se puede saber con seguridad".

Valoración: "Muy contentos de sumar la primera victoria fuera y de regalársela a la gente. Contento de no estar cerca del descenso. El equipo ha salido concentrado. Habíamos comentado que el primero en marcar iba a tener mucha ventaja, por la situación de ambos equipos. Lo hemos hecho nosotros en un córner. En la jugada del segundo gol hemos ido crecimiento. Hemos presionado bien arriba. La segunda parte ha sido complicado hacer lo mismo con los cambios que han hecho. Al final, a pesar del tercer gol, el Levante ha llegado porque tiene mucha calidad".

¿Noche más feliz?: No ha sido la noche más feliz. Esa fue cuando firmé con este club que me dio la oportunidad de entrenar en Primera División.

Pautas de crecimiento: En los últimos partidos somos más consistentes. Ya no perdemos rápido el balón. Los chicos van ganando esa confianza. La situación no nos invitaba a ser valientes. Hemos competido siempre, pedo desde el día del Celta nos hemos sentido más sólidos. Hay que pensar que aún no hemos hecho nada, queda mucho por hacer.

Debut de Torrente: Es un jugador con muchísimo potencial. Es el futuro del Granada. En el descanso le he avisado de que quizás iba a jugar y me ha dicho que estaba preparado. Es joven y hay que ir con cuidado para no quemarle.