"Para no contagiarse de gripe hay que seguir las medidas higiénico-sanitarias recomendadas durante la pandemia"

Se acerca el invierno y con él, la gripe. Durante el pasado año se registraron, según el Sistema de Vigilancia de Gripe de España, siete casos frente a los 6.927 del 2019. El descenso drástico de casos se debió, sobre todo, al confinamiento y a la mascarilla obligatoria en la calle, espacios cerrados y transporte público. Los virus como la gripe o el Covid-19 se trasmiten principalmente por el aire, por lo que estar confinados hizo que existiera contacto cero entre la población.

Según el informe de la Consejería de Salud y Familias, en el año 2019, la gripe dejó en la provincia de Granada un total de 155 casos, mientras que en 2020 no se notificó ninguno. GranadaDigital se ha puesto en contacto con el doctor David Moreno, director del Plan Estratégico de Vacunación de Andalucía, para responder algunas cuestiones sobre la gripe este año, ya que la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en exteriores y hay riesgo de nuevos contagios.

Preguntado por los casos notificados este año en la provincia de Granada, el doctor Moreno asegura que "aún no hay ningún caso diagnosticado". Esto se debe al uso de la mascarilla, el mantenimiento de la distancia de seguridad y la desinfección de las manos con frecuencia con el fin controlar mejor la trasmisión del coronavirus.

Administrar de forma simultánea la vacuna del Covid-19 y la gripe

Hay parte de la población que tiene dudas respecto a la administración simultánea de la vacuna del Covid-19 y de la gripe. Por eso, Moreno afirma que "no hay ningún problema y hay un estudio en el que a varias personas se les han administrado a la vez las dos vacunas y no se han mostrado diferencias a las reacciones o respuestas de vacunación". Este estudio ha ayudado a recomendar a la población que se vacunen con las dos variedades a la vez, una en cada brazo, ya que no hay ningún problema.

Otra de las cuestiones que surgen es si tras la relajación de las restricciones (como la actual libertad de no usar la mascarilla en exteriores), existe una sobreexposición de la ciudadanía a virus como el de la gripe. El doctor señala que "es evidente que hay un aumento de riesgo al no usar mascarilla. De hecho, está habiendo ya una trasmisión de virus respiratorios en la población infantil. Hay un aumento de casos comparando con el año pasado, por lo que se prevé que con la gripe pase algo parecido", indica.

Recomendaciones para evitar contagiarse

"Para no contagiarse, hay que seguir las medidas higiénico-sanitarias que siempre se han estado recomendando", afirma el doctor Moreno. Estas medidas, muy conocidas y asimiladas debido a la pandemia del coronavirus, son lavarse las manos con frecuencia, usar pañuelos desechables y toser sobre el codo y no sobre la mano. Moreno destaca además que, "si se tienen síntomas respiratorios que pudieran ser compatibles con la gripe como tos, mocos y fiebre, los niños no deben acudir al colegio, ni los adultos al trabajo, para evitar trasmitir el virus".