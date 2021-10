Robert Moreno confirma las bajas a largo plazo de Domingos Duarte e Isma Ruiz

La sombra de las lesiones vuelve a acechar al Granada CF. Robert Moreno ha confirmado en la rueda de prensa previa al encuentro frente Osasuna que Domingos Duarte e Isma Ruiz serán baja a largo plazo. El central portugués sufre una afectación nerviosa en el plexo braquial izquierdo causado por el desafortunado choque que tuvo con Luis Maximiano en el partido ante el Celta de Vigo. Por su parte, el canterano granadino padece una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha debido a un golpe que recibió durante el entrenamiento del pasado martes.

"Estamos pendientes de la evolución de los dos jugadores para confirmar los plazos de recuperación. Aún no tenemos luz suficiente como para arrojarla", explicó el técnico rojiblanco en rueda de prensa. En el caso de Domingos Duarte, Rober Moreno explicó que "aún no está clara la lesión que sufre, le resta movilidad. Aún no sabemos qué tratamiento seguir ni cómo avanzar, lo sabremos en las próximas semanas". En la misma situación se encuentra Isma Ruíz que permanece pendiente de evolución y quien ocupará la enfermería granadina para un largo plazo de tiempo.

Por otro lado, Yan Eteki está próximo a regresar a los terrenos de juego. "Eteki evoluciona favorablemente, está en el periodo final de su recuperación, pero aún no está disponible". El entrenador catalán sí que podrá contar con Ángel Montoro para el próximo duelo de LaLiga. "Ángel sí que está disponible. Paró unos días más por precaución que por una lesión en sí, así que sí que contamos con él".