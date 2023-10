Revienta el coche tras atravesar la rotonda de la Avenida de Andalucía

La Policía Local de Granada ha compartido un post en la red social 'X', antiguo Twitter, en el que se puede ver un coche accidentado en la rotonda de reciente construcción que regula el tráfico entre las calles Sagrada Familia, José María Carulla y la Avenida de Andalucía.

A tenor de lo sugerido en la publicación, el vehículo habría sufrido un accidente al atravesar la glorieta esta madrugada en este importante cruce de viales del Distrito Chana.

"A ver, el dicho de 'rotonda sin fuente se toma de frente' no es verdad. Suele ocurrir que el frontal, las ruedas y la dirección no aguantan el impacto contra el bordillo y luego el seguro no se haga cargo del arreglo", reza la publicación de la cuenta oficial de la Policía Local, sin aclarar las causas del siniestro o si ha habido heridos en el mismo.

En línea con el tono jocoso con el que se reporta el accidente, algunos usuarios de la red social de Elon Musk han querido contestar a la publicación comentando que la rotonda "ya ha sido inaugurada". E incluso alguno de ellos ha comentado que no es la primera vez que sucede pese a su reciente apertura al tráfico rodado.