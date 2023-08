El retorno de un vinilo que ha vuelto para quedarse y con una variada oferta en Granada

Si algo malo tiene el cambiante mundo en el que vivimos es que dejamos atrás infinidad de formas de vivir, que acaban quedando en el olvido por la irrupción de otras que las sustituyen. Aparatos, formatos o maneras de hacer que se quedan estancados en el tiempo y con ellos, sus recuerdos y vivencias. Si miramos el mundo de la música, el más claro ejemplo es el de los discos de vinilo, que vuelven a desempolvarse tras años guardados en el cajón.

Este sábado se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo, un formato que se despidió en 1995 ante la irrupción del CD y la inminente llegada de internet, aunque no para siempre. Muchos, especialmente jóvenes, han empezado a apostar por un concepto que se presuponía anticuado, gracias a su exclusividad, su mística y sus diseños. A ello hay que sumarle la continuidad de los coleccionistas, que nunca abandonaron el formato.

En Granada son varios los negocios que venden música en este formato tan especial y diferente al resto. Atrás quedan en el tiempo comercios que cerraron sus puertas como Krisis o Melgamusic. Sin embargo, otras han resistido a la irrupción de internet y su constante garras amenazantes de llevárselo todo por delante.

En la Plaza de la Universidad se encuentra una de las tiendas de discos más emblemáticas del centro de la ciudad, que sobresale entre su entorno. Se trata de Discos Bora Bora, dedicada a la compraventa de discos y vinilos de segunda mano aunque con todo tipo de merchandising musical en su establecimiento. Abrió las puertas en 2012, quizás cuando formatos como el CD o la música por internet pegaban más fuerte.

En Bora Bora, los clientes siguen comprando discos de vinilo. Así lo explica Gonzalo Tafalla desde el otro lado del mostrador, rodeado de vinilos, camisetas y pósteres que dan un aire bohemio a la tienda. "La gente que se acerca a comprar vinilos va desde los diez o doce años hasta los 90", explica. Una amplia franja de granadinos y visitantes que se siguen llevando este formato grande y que ahora vuelve con más fuerza. "El coleccionista de siempre lo va a seguir siendo. Y luego está la gente joven, que está aprendiendo a coleccionar, a hacer su colección a partir de clásicos o directamente de grupos actuales", comenta Gonzalo Tafalla.

Los tiempos han cambiado. Y la forma de consumir la música también lo ha hecho. "Ahora tienes la posibilidad de escuchar un disco antes de comprártelo. Cuando yo tenía 15 años y me compraba un disco era porque me gustaba una o dos canciones. Escuchabas un tema y te sorprendía el disco para bien o para mal", recuerda. Actualmente, basta con entrar en cualquier plataforma de música en internet para sumergirte en discos que han salido hace tan solo unos minutos. Partiendo de esta base, y teniendo en cuenta esta enorme diferencia entre el antes y el ahora, todo apuntaría a que el vinilo no entraña ninguna ventaja. Pero la idiosincrasia de un producto como este supera todas las barreras del tiempo.

Uno de los factores que pueden explicar este retorno del vinilo es el hecho de que se trate de un producto más visual y coleccionable. Sus carátulas invitan al usuario a escuchar los secretos que guardan dentro. "Los has visto mil veces, pero los seguirás mirando cada vez que los cojas y los escuches", apunta Gonzalo. A eso hay que sumarle la exclusividad del producto, que muchas veces hace que los coleccionistas buceen entre ediciones limitadas. Gonzalo lo ejemplifica con Thriller, de Michael Jackson, donde "el coleccionista busca la primera edición de 1983, cuando salió". "Ahora se puede comprar la edición 40 aniversario, pero también 'mola' tener la edición original de la época", comenta.

La calidad del sonido es también lo que hace a muchos decantarse por el vinilo. "La calidez del sonido del vinilo no la puedes copiar en otro tipo de formato. No es un sonido comprimido y enlatado, es cálido y cercano, y el cuerpo lo nota. No se puede comparar", describe. Un formato que, a día de hoy, se sigue editando y que Gonzalo no cree que vaya a morir algún día. "El que es coleccionista de vinilos se va a morir siendo un coleccionista de vinilos. Pueden aparecer otros formatos, pero eso nunca se va a perder porque nunca se puede sustituir", concluye.

Mientras, en las tiendas que venden vinilos nuevos, las sensaciones son distintas. En Gran Vía Discos llevan vendiendo música a los granadinos desde hace 40 años, por lo que ahí han vivido de cerca los pasos de las últimas tendencias musicales. Felipe, que lleva toda una vida dedicada a la música, está a cargo de la tienda desde el año 2000 y ha visto la evolución que han sufrido los vinilos con la irrupción de otros formatos. En los años noventa, el CD llegó a todas las casas. Aquellos discos pequeños y reflectantes pasaron a marcar una época y a sustituir viejos formatos. "Hubo un impás desde 1995 hasta 2015 en el que solo se vendió el CD. Las discográficas no hacían vinilos, eran los que ya existían desde antes de 1995 y aquí se vendían esporádicamente", explica Felipe, que reconoce que donde verdaderamente se vendía era en las tiendas de segunda mano.

Felipe, que asegura que actualmente muchos clientes se acercan a la tienda a comprar vinilos nuevos, no esconde su asombro ante este fenómeno. "Aquí hay gente que compra vinilos sin tener reproductor, solo por el hecho de que se ha puesto de moda", explica. Según sus palabras, "el vinilo cogió el impás del inicio del digital y la gente lo vio un formato cool", lo que explica que se siga comprando.