Resumen Semanal | Lluvias torrenciales y un Granada CF con el agua al cuello en una semana marcada por el excesivo tráfico

Granada se resiste a vivir una nueva ola del coronavirus en una semana en la que los datos en relación a la pandemia invitan al optimismo. La provincia ha llegado a sumar una semana completa sin fallecidos a causa del virus y el número de contagios diarios ha oscilado entre los 30 y 40 casos. Unas cifras que hacen que la incidencia acumulada siga cayendo día tras día. El final de la quinta ola hace que Granada se mantenga una semana más en Nivel 1 de Alerta Sanitaria y, por lo tanto, ninguna localidad ha sido propuesta para el toque de queda nocturno de 2:00 a 7:00 horas ni para cierre perimetral.

La actualidad de la provincia pasa esta semana por el cambio en el tiempo y las consecuencias de la DANA que arrasa en gran parte del país. Las fuertes lluvias y el granizo sorprendieron en la jornada del martes el municipio de Alomares dejando calles inundadas y varios vehículos arrastrados por la riada de barro y piedras. Además de Alomares, Huétor Tájar, Íllora y Montefrío, también sufrieron las consecuencias de las lluvias torrenciales. En el municipio montefrieño cayeron cerca de 55 litros por metro cuadrado y el desbordamiento del arroyo Milanos provocó que en algunas viviendas el agua alcanzase hasta un metro de altura, mientras que el granizo causó daños en algunos vehículos.

Mientras tanto, en la capital la actualidad sigue pasando por el plano político. La ola generada por los cambios en el Ayuntamiento de Granada aún deja algunos coletazos. Luis Salvador y José Antonio Huertas, expulsados de la formación naranja tras apoyar la investidura de Paco Cuenta como alcalde, debían transferir al gobierno local cerca de 164.000 euros de las cuentas del partido. Con este movimiento, Ciudadanos queda oficialmente disuelto al tomar conocimiento el Pleno de la expulsión de Huertas y Salvador.

Los atascos y la dificultad para desplazarse por la capital vuelve a ser un tema de preocupación para los granadinos. Con la llegada de septiembre y el regreso de los estudiantes, el tráfico en la ciudad ha incrementado a niveles similares a los registrados antes de la pandemia del coronavirus. De hecho, Christian Muñoz, director técnico del Consorcio de Transportes Metropolitano aseguró para GranadaDigital el detector de tráfico ubicado en la Circunvalación de Granada, a la altura de la Clínica la Inmaculada, registra unos 100.000 vehículos diarios. En contraposición, el transporte público está de celebración y es que el Metro de Granada cumple cuatro años desde su inauguración, un proyecto que cambió la forma de moverse por la ciudad para todos los granadinos, facilitando trayectos, ahorrando tiempo y evitando usar el coche tanto en el centro como en las salidas de la autovía.

En el plano deportivo, Robert Moreno y el Granada CF empiezan a notar la presión de una afición cansada de los malos resultados del conjunto rojiblanco e impaciente al ver que la primera victoria de la temporada no llega. Los granadinos han disputado dos encuentros de Liga en apenas cinco días. El primero de ellos ante el FC Barcelona donde el gol tempranero de Domingos Duarte devolvió la ilusión a una plantilla necesitada de triunfos. Sin embargo y casi como de costumbre, el tanto al filo del pitido final de Araujo devolvió a los rojiblancos a la cruda realidad. Misma o peor suerte corrió el conjunto dirigido por Robert Moreno en el encuentro ante la Real Sociedad en el Nuevo Los Cármenes donde los granadinos no pudieron rascar ni siquiera un punto. La afición lanzó sus primeros abucheos hacia el técnico catalán y pidió su dimisión, unos cánticos que dejaron una rueda de prensa post partido algo tensa por parte de Robert Moreno. Los datos no acompañan al Granada CF y es que sus tres puntos en seis jornadas son demasiado parecidos a los resultados cosechados en la temporada 16/17, año en el que los rojiblancos descendieron a Segunda División.

La música en directo sigue siendo la protagonista una semana más en Granada. El Palacio de Deportes acogió, el pasado viernes, la voz quebrada y emotiva de Antonio Orozco en el ciclo de conciertos del Cabaret Festival. Del mismo modo, la Niña Pastori también pasó por el Palacio para repasar sus 25 años de trayectoria y deleitar a los cientos de espectadores con su brillante repertorio. La música no para en Granada y se siguen anunciando nuevas fechas de conciertos como el de David Bisbal que regresará a la ciudad de la Alhambra el próximo 4 de diciembre, Rozalén que actuará este mismo viernes en el Teatro del Generalife y se han anunciado nuevos artistas para completar el cartel del Bull Festival.

