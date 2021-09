Robert Moreno, tras los cánticos de dimisión: “Diego Martínez ya no está y está Robert Moreno”

Robert Moreno se enfrentó a los medios tras recibir sus primeros cánticos que pedían su dimisión. El entrenador rojiblanco aseguró estar muy tranquilo mientras no paraba de darle vueltas a las dos botellas de agua que tenía junto al micro. En lo deportivo, reconoce que el equipo recibe goles con demasiada facilidad y achaca los tantos a un problema de concentración.

Dimisión: “Diego Martínez ya no está y está Robert Moreno. Que hay que tratar de confiar y me gustaría que tratasen de animar a los jugadores. Hay que asumir lo que suena. Lo que me preocupa es que mis futbolistas se recuperen para el lunes ante el Celta. Veníamos de empatar en el Camp Nou, que teníamos la victoria en la mano, y si al final perder contra la Real Sociedad cuando lo hemos tenido controlados durante algunos tramos la gente piensa eso yo no lo puedo controlar. Me tengo que centrar en el trabajo que es lo que sí podemos controlar. Por encima todo deberían animar a los futbolistas. Si nos han marcado el tercer es porque nosotros buscábamos el tercero. La realidad es que Diego Martínez no está y se fue voluntariamente. El grupo está creciendo, pero no llegan los resultados”.

Problemas defensivos: “Estamos encajando goles de una manera muy sencilla. El segundo y tercer gol es una muestra. Hemos hecho cosas mal en defensa. Debemos seguir trabajando y estar más concentrados”.

Parón en octubre: “Es algo que también escapa a nuestro control. Intentaremos trabajar para seguir mejorando. El siguiente rival que pasa por Los Cármenes es el Sevilla y también es complicado. Ya lo demostró ante el Valencia. Hay que tratar de ganar a todo el mundo”.

Cambio de actitud en el descanso: “El equipo ha cambiado en el gol del empate, que es uno que no se debe encajar. Luego ha caído el segundo y una vez vas perdiendo estar encerrados atrás no ayuda a remontar. El problema es que tenemos muchas ganas de ganar un partido. Ese primer partido liberará la sensación de falta de puntos. Los resultados van a llegar y tengo la confianza del club. Yo acepté eso como un reto muy complicado. El día que los jugadores no crean mí, voy a seguir luchando, como llevo haciendo desde los 14 años”.

Como están los jugadores: “Está jodido. Tras todo el esfuerzo la sensación es de rabia y cabreo. Lo intentamos de todas la formas y con poco nos hacen goles. Todos queremos mejorar cada vez más”.