Profesionales y pacientes analizan en ‘Salud a todo Twitch’ el Covid persistente

Joan Carles March, médico, investigador del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha ofrecido este miércoles en su espacio en el canal de Twitch de GranadaDigital ‘Salud a todo Twitch’ una charla en la que han participado pacientes de la Plataforma Covid Persistente Andalucía que sufren esta enfermedad, la psicóloga especializada en esta patología Yolanda Domínguez y los profesionales sanitarios Francisco Mera Cordero, Pilar Rodríguez Ledo, Isabel Martín y Nerea Montes. Los invitados han hablado de los síntomas del Covid persistente y de la necesidad de seguir investigando sobre esta patología de la que no sabe lo suficiente para poder curarla, como se puede ver en el vídeo de la charla emitida en Twitch.

Pilar Rodríguez Ledo, médica de atención primaria, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y responsable en el Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, ha asegurado que es necesario “seguir investigando los síntomas del Covid persistente” ya que todavía no se sabe lo suficiente sobre ella. Ha señalado que el perfil predominante es “mujeres de alrededor de 43 años, entre 36 y 50 años, que tienen una afección multiorgánica y que dentro de esta situación, esta afección hace que tengan muchos síntomas que hacen difícil su diagnóstico”. Dado que los síntomas son muchos, Pilar Rodríguez ha indicado que es necesario un buen estudio clínico, “escuchar al paciente y ver su evolución”. Entre los síntomas ha citado “malestar general, fatiga, fallos en la memoria y en la concentración”.

Francisco Mera Cordero, médico de atención primaria, investigador de Covid persistente en el proyecto E-speranza-COVID19, ha señalado durante la charla que como nueva enfermedad, es necesario “buscar el trabajo colaborativo con los pacientes”. “Empezó como una enfermedad respiratoria, con la incapacidad a hacer ejercicio por la falta de aire”, ha indicado. “Los ensayos clínicos son necesarios. Los científicos tienen que dar una respuesta validada”, ha añadido.

Las pacientes de Covid persistente Sandra González y Mar Racero han sido las invitadas en esta charla de ‘Salud a todo Twitch’. Ambas han contado su historia. Sandra ha dicho que su vida “ha cambiado totalmente” y que se ve “incapaz de salir a la calle y hablar normalmente”. Sufre Covid persistente desde hace más de un año y espera que “hay más estudios e investigación” porque quieren saber “por qué aparece y cuándo va a acabar”. Mar también ha contado su experiencia como paciente de Covid persistente y los problemas que tiene ya que ha superado el tiempo de baja por incapacidad temporal y tiene que volver a trabajar sin estar recuperada. “Tengo andador e incontinencia. Empezó a salirme una úlcera en la pierna. No puedo ni ducharme yo sola, ¿cómo me incorporo a trabajar con niños de tres años?”, ha contado. “Lo intento llevar de la mejor manera. Nos apoyamos en el colectivo. Hay días que no son tan malos”, ha comentado también durante la charla con Joan Carles March.

Sandra ha comentado que quiere conocer más sobre los antivirales y cuándo se van a poner en marcha. La médica Pilar Rodríguez Ledo le ha comentado que hay diferentes perfiles de pacientes, que cree que no todos se van a beneficiar de los antivirales y que los estudios “deben identificar a quien se les va a dar”. “Hay muchos grupos. El reto es ser colaborativos y sumar esfuerzos”, ha indicado en la charla.

Yolanda Domínguez, psicóloga especializada en Covid persistente, ha hablado de los talleres de gestión emocional en los que tratan “las emociones dolorosas, la incertidumbre, la rabia, la tristeza y la incapacidad” que sufren estas personas que “son activas laboralmente y en su vida” y están afectadas por esta enfermedad. “La labor que yo hago es contactar con ese dolor del alma y respetar porque a veces se sienten solos y abandonados por familiares y amigos (…) Hay que asumir la responsabilidad de que no hay un diagnóstico o remedio y saber acompañar ese dolor o incapacidad”, ha añadido.

Isabel Martín, médico internista del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, también ha intervenido para hablar de la consulta para Covid persistente que se puso en marcha hace seis meses. “Estamos estudiando completamente al paciente, dedicándole una hora para que explique síntomas y poder hacer fenotipos, subgrupos de pacientes, porque no todos son iguales. Además de la clínica, tenemos compañeros de otras especialidades que nos ayudan. Y otros que se están uniendo”, ha apuntado. “Algunos síntomas los intentamos tratar. Cada semana van sacando artículos. Ya por fin ha salido un fármaco nuevo, pero hay que ser prudentes en medicina”, ha comentado también.

Nerea Montes, que además de médico de coronavirus grave es paciente de Covid persistente, ha comentado que su vida es “muy limitada” y se ha visto “truncada” de repente por “una limitación física y cognitiva”. “Ves que tu vida actual no es como antes, tu cuerpo y tu mente no responden a lo que estás acostumbrada a pedir. Lo superaremos, es una etapa más, mala, pero tenemos que seguir ahí”, ha indicado.

Los profesionales han comentado en la charla en ‘Salud a todo Twitch’ que quieren seguir investigando sobre el Covid persistente, aunque les faltan medios, y seguirán intentando sumar juntos.

Joan Carles March ha adelantado que el próximo miércoles, la charla de ‘Salud a todo Twitch’ será sobre salud mental, un tema que considera importante en la actualidad.