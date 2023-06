Resumen semanal | El agridulce Granada Latina o la doble celebración del Orgullo mientras hay compás de espera en el Granada CF

Para dar una buena bienvenida al verano, más de 20.000 jóvenes optaron por acudir el pasado sábado al Granada Latina Festival para disfrutar de la música bajo un sol de justicia. Y lo hicieron con las actuaciones de Myke Towers, Manuel Turizo, Eladio Carrión, Morad, Dellafuente, RVFV o Gente de Zona, aunque la fiesta no fue completa ya que no actuó uno de los principales reclamos del cartel, Nicky Jam. La organización apunta que no pudo actuar “por problemas logísticos y técnicos”. Algunos asistentes se han movilizado para reclamar una “devolución económica” y Facua ha dado a conocer que efectivamente pueden pedir el reembolso por la cancelación del 'show' de Nicky Jam. Con ese sabor agridulce ha comenzado una semana en la que también ha destacado la celebración por partida doble del Orgullo o el compás de espera en el que está inmerso el Granada CF mientras se resuelve la venta del club.

Aunque, sin duda, otro de los temas más destacado ha sido la estafa de la que ha sido víctima una vecina de Granada a la que habrían estafado al menos 170.000 euros haciéndole creer que mantenía una relación sentimental a distancia con el actor Brad Pitt. Ni más ni menos. Así lo confirmó el despacho de abogados Esya Legal a los medios. La víctima, que era seguidora del actor norteamericano, decidió suscribirse a un club de fans de internet. El presunto timador, o presuntos timadores, se valió de esta circunstancia para interactuar con ella. La mujer comenzó a creer que mantenía una relación con Brad Pitt. Los estafadores comenzaron a pedirle a la víctima distintas cantidades de dinero a través de transferencias bancarias para sufragar los costes de unos viajes que, lógicamente, nunca se produjeron.

La actriz que sí ha estado esta semana en Granada ha sido Jedet, que fue la encargada de dar el pregón en la celebración oficial del Orgullo 2023 el miércoles, en una jornada llena de reivindicaciones. El lunes también se celebró una primera manifestación del Orgullo, que congregó a unas 2.000 personas, que estuvo convocada por organizaciones LGBTIAQ+, quienes pedían "no dar un paso atrás" para evitar "grandes retrocesos que frenen toda posibilidad de avances y conquistas de derechos". Por otro lado, en La Zubia, una concejala de Vox denunció a la alcaldesa del municipio por colgar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento, mientras que en Cenes de la Vega, el único edil de Vox también denunció al alcalde también por ese motivo.

Esta semana también hemos conocido el proyecto de la arquitecta granadina Lucía de Molina con el que ha conseguido la Beca de Investigación en Nueva York. El proyecto de investigación ha sido premiado pues se considera necesario de cara a futuras arquitecturas ante un aumento de nómadas digitales. También otro proyecto interesante con el que atienden en Granada a 60 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, 'Mujeres en Modo ON VG'. Irene Ortega y Ana Puga nos han contado cómo apoyan a las usuarias con acompañamiento emocional e intermediación laboral.

Además, el influencer ‘Farmaceútico Fernández’ ha desgranado en el programa ‘Salud a todo Twitch’ de esta semana, conducido por el médico Joan Carles March y emitido en el canal de Twitch de GranadaDigital, cómo emplea sus perfiles en redes sociales para divulgar con humor y para desmentir mitos como las consecuencias de dormir con el pelo mojado, las regañinas que se llevan los niños por andar descalzos o la necesidad de beber el zumo de naranja recién exprimido porque 'se van las vitaminas', entre otros muchos temas.

Y otro tema que continúa y es un problema en Granada, durante todo el año, es el del fraude eléctrico por la proliferación de enganches ilegales para cultivar marihuana que provocan, además del gasto, cortes de luz en las zonas afectadas. Técnicos de Endesa nos mostraron cómo realizan su trabajo para detectar estos fraudes eléctricos. En lo que va de año ya han realizado 1.868 revisiones con un 32% de casos de fraude detectados.

En clave política, el presidente del PP ha abierto la puerta a dejar la Alcaldía de Alhendín para presidir Diputación y ha resaltado que seguirá trabajando por el pueblo en el que renovaba como alcalde si no como regidor, como teniente de alcalde. Por otro lado, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha tendido la mano a los empresarios para establecer una “alianza” por Granada y se ha reunido con el rector de la UGR para reforzar su colaboración con la vista puesta en la Capitalidad Cultural. El PSOE, por su parte, ha pedido explicaciones a la Junta por llevar la Alhambra 85 días sin dirección. El parlamentario socialista Gerardo Sánchez ha presentado una iniciativa en el Parlamento andaluz para que el Gobierno de Moreno explique “las razones de mantener vacante ese puesto”. Y en el caso que afecta al PSOE de Maracena, el juez ha acordado que va a investigar a la exalcaldesa y al exconcejal de Urbanismo, una decisión que deja sin efecto la tomada el pasado 14 de junio, cuando se acordó apartar a Noel López, Berta Linares y Antonio García Leiva.

En el plano deportivo, el Granada CF está en un compás de espera mientras se resuelve su venta, pero en lo que sí se ha avanzado esta semana es en la renovación del convenio de cesión de Los Cármenes, que han firmado el Ayuntamiento y el club. Ambas partes han fijado un calendario de trabajo a fin de mantener reuniones periódicas y escuchar las sugerencias y necesidades del momento. Por otro lado, el filial ya ha conocido los equipos que jugarán en su grupo de Primera Federación, el II. El Recreativo Granada se medirá a todos los equipos andaluces en la categoría, a conjuntos históricos y a los filiales del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Los partidos más importantes espera disputarlos en el Nuevo Los Cármenes, estadio en el que seguro va a jugar el 12 de septiembre la Selección Española contra Chipre, ya que la RFEF ha aceptado la propuesta de la alcaldesa para que acoger este encuentro de clasificación para la Eurocopa una vez que la UEFA descartó su disputa en El Sardinero.

El Covirán Granada, por su parte, continúa con su campaña de abonos para su segunda temporada en la ACB, que ya supera los 2.500. El club ya ha presentado las nuevas equipaciones, que son de color rojo, blanco y negro, y ya están a la venta en la oficina. Una equipación que no lucirá Petit Niang, que esta semana se ha despedido del club rojinegro, que ha anunciado la renovación de Christian Díaz, quien cumplirá así su cuarta temporada en el equipo.

Y Granada se ha llenado de baloncesto con la celebración del Campeonato de España de minibasket masculino en el Palacio de Deportes. El OYA Abogados Fundación CB Granada peleará por el quinto puesto contra el EBG Málaga este viernes tras caer derrotado por el UCAM Murcia. La final de este campeonato en el que participan las mejores canteras a nivel de clubes en categoría minibasket, será este sábado.

En Cultura, el Festival de Música y Danza de Granada continúa con su programación y esta semana ha hecho entrega de la Medalla de Honor a Ton Koopman, director de orquesta, organista, pianista, compositor y musicólogo, quien a punto de llegar a sus 80 años, es una de las grandes figuras de la música barroca de las últimas décadas.