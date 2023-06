Petit Niang se despide del Covirán Granada

"Ha llegado el momento de despedirme de la que ha sido mi casa durante estas dos últimas temporadas, en las que he sido muy feliz como jugador y como persona". Con estas palabras, publicadas a través de su cuenta de Instagram, Mamadou 'Petit' Niang anunció que no continuará en el Covirán Granada.

El pívot, que llegó a Granada en 2021 y que lleva ya 13 años en España, se convirtió en un referente en su posición durante la pasada temporada tras las lesiones de Cristiano Felicio y Maye, y aunque no fue regular sobre el final del torneo y no estuvo presente en dos de los tres encuentros definitorios –el penúltimo y antepenúltimo– por una lesión en su brazo, sí regresó al partido decisivo ante el Joventut en que el Covirán Granada consiguió la permanencia, sin ser determinante.

A través de su cuenta en la red social anunció lo que para muchos ya era una salida inminente. “Llegué a un proyecto en LEB Oro con mucha ilusión, pero desde el primer momento supe que había llegado a un equipo especial”, continuó en su texto de despedida. “El ascenso a Liga Endesa es una de las experiencias que, como deportista, siempre quieres vivir y yo he tenido la suerte de compartirlo con grandes compañeros”, se refirió a su paso por el cuadro rojinegro.

También, el senegalés tuvo palabras para referirse a la última temporada, que definió como “año mágico en Liga Endesa” y destacó que “con sufrimiento, pero demostrando la garra e ilusión de este grupo, se cumplió el objetivo de mantener a este gran club en el lugar que se merece”.

En el mismo comunicado de despedida entregó palabras de agradecimientos a la directiva del club por la oportunidad y el trato recibido durante sus dos años en Granada. “También al cuerpo técnico, trabajadores del club y compañeros con los que he compartido vestuario, que me han ayudado a ser mejor cada día y que han estado a mi lado tanto en los buenos como en los malos momentos”, agregó.

Finalmente agradeció a la afición: “No os podré olvidar. Desde el primer momento que llegué me habéis animado sin parar, me habéis hecho sentir especial y ese apoyo lo he devuelto jugando y luchando hasta el último minuto. Sin vosotros no hubiese sido posible”. “Os seguiré en cada partido. Mucha suerte, Granada”, cerró.

En la publicación, el pívot acompañó el texto con cuatro imágenes de su paso por el Covirán Granada en las que fue parte del ascenso de LEB Oro en la temporada 2021-2022 y la permanencia en Liga Endesa durante el torneo 2022-2023.