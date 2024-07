Los cortes de luz no cesan en la zona Norte durante verano: "La situación está siendo penosa"

El verano se está convirtiendo en un infierno -y no solo por la calor- otro año más en la zona Norte. Concretamente en tres barrios: La Paz, Casería de Montijo y Cartuja. Como bien contó GranadaDigital, los cortes de suministro sin aviso se han mantenido prácticamente a diario durante este mes de julio en las localizaciones antes señaladas.

Para los vecinos y representantes de estos, como Francisco Cordón, miembro de la Plataforma contra los Cortes de Luz, este problema ya no es una sorpresa: “la situación está siendo penosa. Nadie tiene que ejercer como policía del barrio. La administración no está por la labor. He mandado una carta a todas las instituciones y administraciones el verano pasado. Están al tanto de lo que ocurre. En otras épocas los cortes no se habían alargado tanto. Ahora llegan casi hasta agosto”.

Los problemas han derivado a una situación “lamentable” donde, según ha comentado para este medio, “las administraciones españolas tienden a la inacción, salvando políticos concretos y al defensor del ciudadano”.

La situación actual no es nada nueva para los vecinos de la zona Norte, que viven otro verano angustiados por el calor y sin tener ni siquiera un remedio eléctrico, como un aire acondicionado o ventilador, para combatir contra este. Además, como los propios vecinos refieren, “nos quitan la luz que pagamos”.

"Llegan las altas temperaturas y saltan las instalaciones"

La Paz y Casería de Montijo son dos de los barrios más afectados durante este verano, aunque en Cartuja también se están notificando varias incidencias. Rosa García, presidenta de la Asociación de Vecinos de Nueva Cartuja, ha afirmado que en dicho barrio "se han reducido los cortes" durante este verano, donde siempre sucede igual: "llegan las altas temperaturas y bueno, como las instalaciones no están hechas para esta calor, saltan".

El nuevo transformador que se ha puesto reconoce que ha sido "una gran ayuda" en Cartuja, aunque espera que pongan más próximamente para mejorar la situación. De ese modo, Laura, también miembro de la Asociación, ha denunciado a este medio que desde Endesa "tengan en cuenta las familias que pagan los suministros de luz para que no se les corte", cosa que ha asegurado que ha ocurrido este pasado miércoles en la redada por suministros fraudulentos en la barriada de La Paz. Asimismo, una portavoz de Endesa ha negado a este medio que dicho suceso ocurriera así.

“Hay que hacer de los cortes de luz un asunto de Estado”

Como bien ha reconocido el defensor del ciudadano, Manuel Martín, las quejas han ido en aumento durante este mes, que ha reconocido que ha sido “bastante duro”. “En este mes de julio, desde que empezó el calor asfixiante, son casi diarios los cortes”.

Los barrios más perjudicados tienen calles concretas donde se presenta este sinvivir. "Antón Calabrés, Puerto Lumbreras y Pedro de la Calle, en la barriada de La Paz, son donde más se notifican dichas incidencias", según el defensor del ciudadano.

Además de estar sin luz en las viviendas, el problema trasciende a puntos exteriores, como el alumbrado público. Este problema se da principalmente en las primeras calles citadas, aunque en otros puntos también se presentan apagones sin avisos, como en Julio Moreno Dávila y Sánchez Cotán, en Cartuja, o el barrio de Casería de Montijo.

“Los vecinos tienen una doble alerta: una por el calor y otra por los cortes de luz. Y si siempre es inhumano vivir sin luz, pues con esta ola de calor imagínate cómo se puede vivir. Ya llevo muchos años diciendo que además de exigir la protección real de todas las personas electrodependientes y vulnerables habría que tratar este asunto de los cortes de luz como una vulneración gravísima y estructural”, ha dicho Manuel Martín, que mantiene que esto no es un problema aislado ni de hace poco.

De hecho, para él, este tema debería ser un asunto de Estado: “en Sevilla y Cataluña están igual. El problema se da en distintos barrios de la geografía española. Hay que abordar esto como un problema real y pasar a la acción”.

Asimismo, ha confesado que el problema, “sin ser tan grave como en otras épocas”, ya que no hay tantos cortes como en otros veranos, “continúa sin ser resuelto”. Un obstáculo que parece no desaparecer nunca y que continúa manteniendo en vilo a familias que, con suficientes problemas de por sí, deben lidiar con algo que no deberían.