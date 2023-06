El único edil de Vox en Cenes de la Vega también denuncia al alcalde por colgar la enseña arcoíris

La denuncia interpuesta por Vox en La Zubia contra la alcaldesa del municipio, Puri López, por colgar la bandera LGTBI durante el Día del Orgullo no habría sido la única registrada este miércoles en el Área Metropolitana de Granada por dicho motivo. Según ha podido saber GranadaDigital por fuentes acreditadas, el único concejal del partido ultraderechista en el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, Juan Francisco Pérez, también habría denunciado ante la Guardia Civil al alcalde de Cenes de la Vega, Juan Ramón Castellón, por la misma razón.

Numerosos ayuntamientos de la provincia secundaron este miércoles la iniciativa de colgar banderas arcoíris en las fachadas de sus respectivas casas consistoriales para sumarse a la celebración del Orgullo. La ola reaccionaria auspiciada, sin embargo, desde núcleos ultraconservadores contra el colectivo LGTBI ha ejercido de nota discordante en una jornada festiva pero inmersa en plena precampaña de las elecciones generales.

La cercanía con los comicios del 23J acelera la maquinaria de los partidos para llamar la atención y fidelizar el voto entre el electorado más irreductible, aprovechando cualquier espacio que pueda servir como altavoz para elevar el tono. Si bien, es oportuno matizar que no todas las estrategias son lícitas ni todas valen.

El alcalde de Cenes, "sorprendido, apenado y avergonzado"

"El lunes tuvimos pleno del sorteo de las mesas electorales y, al terminar, este concejal se acercó para decirme que había presentado una instancia general en el Ayuntamiento solicitando retirar la bandera. Le dije que no lo haríamos", ha relatado a GranadaDigital el alcalde cenero, Juan Ramón Castellón.

Asimismo, el primer edil cenero ha explicado que "la denuncia la puso el mismo lunes", así como que tuvo constancia de la misma el martes tras notificársela "desde el registro del Ayuntamiento de Cenes el martes". De igual forma, Castellón ha confirmado que aún no ha podido hablar con Juan Francisco Pérez.

"Estoy sorprendido, apenado, y avergonzado de que a estas alturas de la democracia tengamos que estar hablando de lo que significa esta bandera que representa libertad, amor y convivencia. No salgo de mi asombro. Tengo un sentimiento de vergüenza y decepción por el hecho de que en 2023 se tenga que poner usted [por el periodista] en contacto conmigo para hablar de esto. Tendría que ser un tema superado y que no formara parte del debate público. Nunca deberíamos tener que ver este tipo de noticias por un símbolo que es integrador", ha defendido Castellón.

El alcalde del municipio veguero también ha querido mandar un mensaje de "apoyo" al colectivo LGTBI, al que le ha trasladado su "máximo respeto y total rechazo a las situaciones de intolerancia y discriminación". La denuncia la puso el mismo lunes y me la notificaron desde el registro del Ayuntamiento el martes. No he podido hablar con él. La llevamos colgando desde 2016 y la teníamos colgada desde el día anterior.

La bandera llevaba colgada de la fachada consistorial desde el fin de semana pasado y se quedará hasta este sábado o el domingo, tal y como el Ayuntamiento de Cenes de la Vega lleva haciendo desde 2016 cuando se acerca el Día del Orgullo LGTBI.

Este periódico ha intentado contactar con Vox para conocer los motivos que habrían llevado a la formación o sus concejales a interponer estas denuncias, sin recibir hasta el momento respuesta.