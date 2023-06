Lucía de Molina, la arquitecta granadina ganadora de la Beca de Investigación en Nueva York

La Fundación Arquia, organismo centrado en fomentar actividades relacionadas con el campo arquitectónico, en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha otorgado la beca de investigación en Nueva York 2023 a la granadina Lucía de Molina Benavides. Arte, sacrificio y constancia se premian a partes iguales. El premio ha sido entregado al proyecto 'Arquitecturas colaborativas en la ciudad global: Sostenibilidad y sistemas de gestión en Nueva York', obra de la arquitecta por la Escuela de Arquitectura de Granada (ETSAG).

El jurado planteó una serie de criterios en la valoración que Lucía de Molina Benavides respondía con total eficacia. Idea innovadora, viabilidad y capacidad con un enfoque destacable. Estas tres cualidades se buscaron entre un total de 45 propuestas de las cuales se preseleccionaron 20. Los encargados de la valoración pusieron el punto de mira en el tema de investigación tratado por la granadina. La implicación en la vivienda y el fututo de la ciudad tras la pandemia han sido los temas claves para lograr el reconocimiento. Los diferentes modelos de gestión de procesos, resultantes del uso de la tecnología digital, causan un impacto directo en la manera en la que los usuarios se vinculan al medio físico. Se consideró necesaria esta investigación de cara a futuras arquitecturas ante un aumento de nómadas digitales.

La Beca de Investigación permite desarrollar ese proyecto teórico dentro de un contexto académico en la ciudad de Nueva York. El programa facilita los medios para acceder a alguna de las prestigiosas universidades de la ciudad o de estados colindantes, tales como Columbia, Princeton o la Universidad de Nueva York (NYU), entre otras.

"Granada siempre está ahí"

Cuando se sale de Granada, no se olvida y aún se valora más. "Granada siempre está ahí, he estado viajando por todo el mundo, pero siempre he mantenido la mirada hacia mi ciudad", comenta Lucía de Molina Benavides para GranadaDigital. La ganadora de esta beca certificó su título en la UGR, poco después hizo la maleta dirección Chile haciendo escala en Madrid, "siempre en busca de nuevos retos".

Uno de los mayores atributos de la granadina es la "constancia". "Intenté optar a la beca en ediciones anteriores", indica la arquitecta. "Insistente, transparente y sin tirar la toalla", son algunas de las características que mejor definen a la arquitecta premiada en la novena edición de las Becas New York 2023.

Relacionándolo con el merecimiento, la trasparencia se inunda en su "tesis doctoral para limpiar conceptos". El proyecto que presentó fue la continuación de su tesis doctoral. Una vez aplicada la teoría, Lucía de Molina se irá a la ciudad estadounidense "con una metodología y un plan muy claro".

Granada lanza al centro de la diana. El proyecto 'Cartografías energéticas', del arquitecto Daniel Cueto Mondéjar de la Escuela de Arquitectura de Granada (ETSAG), fue elegido por el jurado como el diseño suplente y finalista.

El jurado de la novena edición de la ‘Beca de Investigación en Nueva York 2023’ estuvo compuesto por los arquitectos Fernando de Terán Troyano, director honorario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Lina Toro, doctora ETSAM-UPM; Sol Candela Alcover, directora de la Fundación Arquia, y Carlos Gómez Agustí, patrono y representante de la Fundación Arquia.

¿En qué consiste la beca?

A esta beca han podido optar los titulados como arquitectos en cualquiera de las Escuela Técnicas Superiores de Arquitectura del Estado español. Este reconocimiento al trabajo ofrece la estancia en la ciudad neoyorquina en un periodo de seis meses. Esta ciudad está considerada como foco neurálgico de la innovación, la creación cultural y difusión del conocimiento. Los gastos del viaje estarán cubiertos, además el becario recibirá 18.000 euros, gastos del visado, aportaciones a la seguridad social y póliza de asistencia médica.