Libertad de prensa

Cuando escribo esto es tres de mayo. Sueño con mi infancia, mi juventud, las cruces y todo aquel protocolo de ir guapo, con ropa de domingo, para disfrutar con la familia, los amigos o con aquella que, queríamos, fuera nuestra novia.

A través de estas páginas he visto la lista de premiados e imaginé la alegría de los que tienen en su historial algo que para un 'granaíno' es muy importante. Digan lo que digan, este día es muy especial.

En medio de todo esto, pienso en el domingo que está al caer y, si seguimos con la racha, igual estamos más tiempo en Primera. Y por soñar, pues soñemos que ganamos siempre hasta el final y nos quedamos un año más a pesar de todo lo malo, peor y terrorífico que hicieron los que mandaron…

También ya me he repuesto de esos terribles cinco días en lo que el presidente tenía que pensar si se quedaba y se quedó sin que fuese noticia para la mayoría. Aunque hubo más de uno, y de una, la 'vice' sevillana, por ejemplo, que se encargaron de gritar, vociferar, gesticular, poner cara de pánico y anunciar poco menos que llegaba el fin de los días. Un lío provocado, vamos. Un lío provocado con final predecible.

Con todo lo anterior en el coco, leo y escucho una y otra vez algo que parece asustar mucho y que no es nada nuevo en absoluto, aunque más de uno esté llevándose las manos a la cabeza aventurando una derrota de acontecimientos dentro del mundo periodístico que llevarían a la ruina total y absoluta.

Y disculpen señores, pero yo, veterano luchador en peleas importantes, les aseguro que esto es un gran camelo.

Como les he dicho muchas veces, me dediqué a esto en el diario Patria. Sí, un diario del llamado Movimiento que, para muchos, la mayoría analfabetos históricos, no era mas que un reducto del franquismo y en el que solo se escribía lo que dictaban desde Madrid. Y eso es la mayor tontería de las muchas que uno ha oído en la profesión.

Miren, en aquel 'reducto franquista' estaba quien había firmado con el apelativo de 'Camarada' antes del nombre y otros muchos que pensaban más en izquierda que la Pasionaria. La redacción era un enjambre de gente que pensaba de muchas maneras y cuando hubo que hacer guardia porque la muerte de Franco estaba al caer, unas veces estaban los que decían que sí y otras los que pensaban y decían que no. Tuvimos directores más que afectos al régimen y otros como Juan José Porto que lógicamente pensaban distinto y veían el futuro de otra manera. Y lo mismo pasaba con los demás, y comentaré solo que en el taller, el núcleo duro de un periódico de entonces donde se generaba el producto final, había un jefe rojo, pero rojo, que había estado en el lado 'malo' de la guerra y era el centro de atención de todos, sobre todo los jóvenes, que queríamos saber todo lo posible de lo que fue de verdad aquello y no solo lo que contaban los del lado 'bueno'.

No se escribía lo que "dictaba" Madrid y solo había que respetar ciertas normas que también los otros, Ideal, por ejemplo, el otro diario de la ciudad, también tenían que valorar. Sí que había censores y algunos más que curiosos, pero eran anécdotas que servían la mayor de las veces para reír ante lo que pasaba.

Pero murió Franco y siguieron las cosas iguales. Salieron periódicos que fracasaron porque una cosa es la libertad y otra el cachondeo y sucedió que los partidos se fueron infiltrando en los medios y ahí tienen como ejemplo a la SER, que pasó de ser un modelo de la mano de la familia Fontán, con don Eugenio a la cabeza, a algo rarísimo que comenzó poniendo en la calle, con un costo más que importante, a todos los que ellos decían que no eran de izquierdas, algo que nunca se demostró, y actualmente es lo que es y no hay quien pueda decir lo contrario.

Y esto es solo un ejemplo. Ha pasado en prensa, radio y televisión y quien diga lo contrario miente como un bellaco.

¿Día de la libertad de prensa? ¿De qué libertad y de qué prensa? Nunca hubo esa libertad. Primero por las etapas antes comentadas, después porque un anunciante mandaba y si metía dinero había que respetar sus ideas no fuera a que diera la vuelta y no volviera y después, y entramos en la actualidad, porque hemos vuelto a aquello de que "manda Madrid", o la Junta, o quien sea, y hay que estar al loro para no perder el trabajo.

Es mentira lo que cuentan del futuro y si hacemos caso a lo que escriben desde fuera de España, la prensa es más libre, pero con más influencia política. O sea que… lo que había en Patria entonces.

¿Quieren un consejo? Fíense solo de aquellos medios que les cuenten las cosas de manera que les lleguen dentro. Por ejemplo, este que tienen ante ustedes.