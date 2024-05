Rafael Amargo será el primer artista flamenco en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas

El bailaor granadino Rafael Amargo será el primer artista flamenco con una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas. El presidente del Paseo de las Estrellas, el Salón Mundial de la Fama y la asociación internacional de Prensa, Radio y Televisión, Pablo Antonio Castro Zavala, ha viajado desde Las Vegas la ciudad de Madrid para hacer entrega de la prestigiosa Medalla Máximo Orgullo Hispano, la Medalla Internacional al Mérito Profesional y un diploma especial al bailaor internacional Rafael Amargo por su "brillante trayectoria profesional e importantes contribuciones a la industria del entretenimiento".

"Nos sentimos muy honrados de galardonar a un personaje que ha triunfado en varios países del mundo con su talentoso espectáculo como bailaor de flamenco. Anteriormente, hemos condecorado a prominentes figuras españolas como son Julio Iglesias, el Grupo Mocedades y el fallecido artista Camilo

Sexto, quienes fueron homenajeados en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos", ha precisado Castro Zavala.

Asimismo, el presidente de los organismos mencionados dio a conocer que seguidores del conocido bailaor han solicitado en el año 2020 al Paseo de Las Estrellas de Las Vegas "considerar la develación de una estrella que lleve el nombre de Rafael Amargo, la cual podría ser develada en los próximos meses tras salir absuelto el artista del tema mediáticamente que todos conocen", ha afirmado el impulsor y promotor de los homenajes a los artistas.

Las Vegas Walk of Stars-Paseo de Las Estrellas fue inaugurado en el año 2004 y artistas de la talla de Luis Miguel, Frank Sinatra, Elvis Presley, Gloria Estefan, Verónica Castro, Wayne Newton, los Tigres del Norte, Juan Gabriel, Emilio Estefan y José José, entre otras celebridades internacionales, han sido inmortalizadas en el popular Paseo de la Fama establecido en la zona más exclusiva y visitada de Las Vegas, justo frente a los casinos más icónicos de la ciudad.

Rafael Amargo recibirá los reconocimientos desde Las Vegas en Madrid el próximo 27 de mayo, a las 12:00 horas, en el Salón de Actos de la AISGE, entidad que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los actores, dobladores, bailarines y directores de escena. En dicha ceremonia solemne, también se hará el anuncio oficial sobre la estrella en el Paseo de la Fama, ubicado en la ciudad que nunca duerme en el otro lado del Átlántico.

Rafael Amargo, "muy agradecido" de recibir este reconocimiento

El bailaor granadino ha indicado a GranadaDigital que se siente "muy agradecido" por tener una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas. "Me lo comunicaron 48 horas después de la absolución de un juicio grande, donde he sufrido mucho hasta el día del juicio y con el juicio paralelo, mediático y popular que te hace todo el mundo. Ahora, gracias a Dios, con mi verdad en la mano de un juez, las cosas han empezado a ir mucho mejor y, 48 horas después, la vida me regaló esta condecoración. Es un reconocimiento, sobre todo, porque lo tienen personas maravillosas. Yo soy uno de los más jóvenes y, además, el primer flamenco. Y me honra abrir para los demás compañeros y ojalá eso se llene un día de flamencos, porque es la avenida del entretenimiento, de la cultura, en la ciudad mundial", ha señalado.

Rafael Amargo ha comentado también que la estrella se colocará en el Paseo de la Fama del 15 de septiembre al 15 de octubre y va a aprovechar para "hacer una actuación grande" en Las Vegas. "Estamos buscando un sitio emblemático de la ciudad de Las Vegas, donde ya tuve la oportunidad de estar un tiempo colaborando con Jacobo Espina Conde para el espectáculo 'Zumanity' del Circo del Sol", ha añadido.