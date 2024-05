'Salud a todo Twitch' tratará sobre la salud mental y la alta demanda de terapias actualmente

'Salud a todo Twitch' tratará este miércoles sobre la salud mental y la alta demanda de terapias actualmente. El profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y conductor de este programa, Joan Carles March, debatirá con varios expertos sobre este tema. 'Salud a todo Twitch' podrá seguirse a partir de las 20:00 horas en los canales de GranadaDigital en Twitch y YouTube, así como en Facebook Live.

Belén González, comisionada para la salud mental del Gobierno de España; Emma Virginia Escobar Ávila, responsable del Área de Salud del Defensor del Pueblo Andaluz; Javier Romero, psiquiatra en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y antiguo responsable del programa de salud mental de Andalucía, y Ana Mingorance, responsable de asistencia jurídica de la Federación de Salud Mental de Andalucía, participarán en 'Salud a todo Twitch' para hablar de la demanda de atención en salud mental, que se ha disparado tras el confinamiento.

Actualmente, más gente declara necesitar ir a terapia, más gente dice necesitar ayuda, más gente afirma no sentirse bien. Más de la mitad de jóvenes -el 56,4 %- cree haber sufrido problemas de salud mental en los últimos 12 meses, y casi la mitad -un 49 %- no pidió ayuda profesional. El 36,6 % de chicos y chicas que afirman sentir malestares psicológicos no buscaron ayuda en su círculo más cercano. Hablar de salud mental está de moda. Sin embargo, continúa rodeada de cierta estigmatización: aún no hemos aprendido a hablar abiertamente de ello y procurarnos apoyo.

Se sabe que una de cada tres personas a lo largo de su vida se ve afectada por ansiedad y/o depresión. Cuando nos sentimos mal y lo expresamos, algunas personas nos escuchan, sí. Pero otras muchas nos evitan. La salud mental aún estigmatiza. Así, los enfermos mentales son percibidos como demasiado diferentes. Padecer enfermedades mentales sigue considerándose por buena parte de la sociedad un asunto vergonzoso. Nada que ver con lo que sucede ante cualquier otro tipo de padecimiento. Por eso, muchos de quienes las sufren lo ocultan, incluso ante sí mismo. Esa combinación de rechazo y culpabilización conforman el estigma que suele rodear a quienes padecen trastornos mentales. Esta situación agrava la evolución y el pronóstico de los problemas de salud mental, que suelen requerir acompañamiento. De hecho, su sintomatología puede agravarse si no reciben una atención continua.

A estas alturas, no se sabe cuánta gente puede tener algún problema de salud mental. Ni cuánta gente necesitaría apoyo, expresar y recibir una evaluación o poder tener acceso a un tratamiento a tiempo. Pero faltan medios, tanto para diagnosticar como para tratar. La gran cuestión que hay que poner sobre la mesa es si hay suficientes profesionales para atender a todo el mundo. Aunque no todo se soluciona con más profesionales. Integrar la tecnología en la práctica clínica podría ser una solución, pero es evidente que el abordaje terapéutico de la salud mental implica cuidar, integrar, atender, acompañar, concienciar, salvaguardar, proteger, educar, un conjunto de verbos imprescindibles para abordar una problemática multifactorial. Sobre todo esto se hablará en 'Salud a todo Twitch' este miércoles.