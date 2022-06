Raca Granada se ve obligado a bajar a la Liga Femenina 2

Se confirma lo que casi era un secreto a voces para Raca Granada, el conjunto rojillo baja de categoría y la próxima temporada será equipo de Liga Femenina 2. Tras una campaña brillante en LF Challenge donde las de Maribel Piñar llegaron a disputar la Fase de Ascenso a LF1, las granadinas deben dar un paso atrás debido a la "falta de garantías".

La entidad rojilla ha firmado una permuta con el Milar Córdoba para intercambiar las plazas de ambos conjuntos, una acción que se ha visto obligado a llevar a cabo Raca Granada por la falta de apoyos al proyecto. Desde el club han confirmado que desde que finalizó la pasada temporada, la directiva ha estado trabajando en un equipo que tenía como base continuar en Challenge, sin embargo, la falta de garantías para sustentar el proyecto ha hecho que las rojillas tengan que dar un paso atrás.

Fuentes de Raca Granada también han explicado a este medio que el problema surge al buscar patrocinadores. "No es que las empresas de Granada no quieran patrocinarnos, si no que en sus planes figuraba una cantidad de dinero menor a aportar para ser sponsor principal. Hemos buscado distintas fórmulas, incluso tener dos patrocinadores principales para rebajar costos a las empresas (entorno a unos 40.000 euros), pero no ha sido posible".

Con este duro varapalo para el baloncesto femenino de la ciudad, que se merece sin duda como mínimo, seguir en la segunda categoría, ahora toca centrarse en la confección del equipo para LF2, una plantilla que no contará Andrea Boquete y Juleta Mungo, salidas que ya se confirmaron hace unos días y que podría no contar tampoco con los servicios de Marina Gea que, según apunta el diario IDEAL, ya habría llegado a un acuerdo con el Celta.

Este mismo martes se reunirá la directiva del club rojillo para trabajar en la confección del equipo para LF2 y para continuar con la búsqueda de un sponsor principal, que en esta categoría la cantidad a pagar sería de 25.000 euros, que los apoye para regresar a Challenge.