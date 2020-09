El pulso entre LaLiga y la RFEF pone en peligro el Granada-Athletic

La temporada 2020-2021 no ha empezado aún, pero los problemas no se hacen esperar. La falta de entendimiento entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol puede acarrear el aplazamiento del choque entre el Granada y el Athletic de este viernes según José Félix Díaz, periodista del diario Marca. El organismo presidido por el granadino Luis Rubiales defiende que no se juegue ni los lunes ni los viernes, algo contrario a las ideas de Javier Tebas, presidente de LaLiga. Ambas partes deben ponerse de acuerdo pronto para no perjudicar el arranque de la competición doméstica.

Por si no fuese suficiente con el coronavirus, están Javier Tebas y Luis Rubiales. La particular guerra entre los dos mandatarios puede salpicar al Granada, que puede ver como su estreno liguero se aplaza. La RFEF y LaLiga se reunieron el pasado domingo para dirimir asuntos de la competición, por lo que resulta extraño que este aspecto no fuese tratado en el encuentro.

La RFEF tiene una medida cautelar a su favor, pero el asunto está en manos de los tribunales, ya que el próximo 6 de octubre se celebrará un juicio para decidir cuál de las dos partes tiene la razón en la discusión. El 6 de octubre queda lejos en el calendario, por lo que la Federación y LaLiga deben ponerse de acuerdo lo antes posible para no condicionar el devenir de los acontecimientos, a los que Granada y Athletic están atentos.