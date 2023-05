El pasado domingo 21 de mayo, Motril acogió el partido de Primera Andaluza sénior, grupo Granada, en que el equipo local, Puerto de Motril CF, recibió al CD Santa Fe. Había mucho en juego, ya que ambos equipos están disputando estar dentro de los cuatro mejores del torneo y entrar en los playoffs de ascenso.

Sin embargo, los graves incidentes fueron los protagonistas del encuentro. De hecho, el árbitro dio el pitido final con 26 minutos de añadido en la segunda parte, donde además, el único gol del partido fue anotado por el Puerto de Motril a tres del cierre.

Uno de los jugadores más afectados por la violencia que se vivió en el campo fue José Manuel Cobos, del Santa Fe, quien acabó en Urgencias con un parte médico de traumatismo craneoencefálico leve. El jugador del equipo santaferino recibió un pisotón en la cabeza mientras se encontraba en el césped tras una falta. “En una acción en que hay una falta, me caigo al suelo y me pisan la cabeza con los tacos, con maldad, sin balón. Hay otra acción donde dos jugadores me pisan el brazo cuando estoy en el suelo y el mismo jugador del Motril me muerde”, relata a GranadaDigital.

De acuerdo al testimonio, Cobos menciona que a raíz de una falta recibida por el delantero Iván Ruiz cerca del banquillo comenzaron los empujones en la segunda mitad y el partido se tornó violento. “Los árbitros no sancionaron varias de las agresiones y, por lo tanto, las permitieron”, reclama el jugador.

“Luego, mi lateral derecho, Eduardo Rodríguez, recibe un cabezazo del mismo jugador que me pisa la cabeza y también recibe un puñetazo”, añade. “El jugador que me pisa la cabeza, me pisa el brazo, me muerde, me escupe durante todo el partido y no es expulsado en ninguna de esas acciones, pero cuando agrede a mi compañero con el cabezazo, el árbitro le dice ‘esto no te lo puedo dejar pasar, has sido muy descarado’ y le saca tarjeta roja en la quinta agresión durante el partido”, cuenta.

Respecto a las lamentables acciones con las que finalizó el partido de Primera Andaluza sénior entre el Motril y el Santa Fe y las consecuencias de las agresiones, José Manuel Cobos reconoce que “psicológica y emocionalmente" está "hundido". "Estas acciones no pueden tener cabida en el fútbol”, destaca.

En representación de la Federación Andaluza de Fútbol, José Manuel Molina señala que el delegado federativo "tomó nota" y tienen el vídeo. "El comité de competición se reúne este miércoles por la tarde. Los clubes tienen hasta las 18:00 horas para hacer alegaciones. Una vez que los clubes hagan las alegaciones, el comité decide, pero el comité tiene el vídeo y el delegado federativo lo vio y están informados de todo", asegura.