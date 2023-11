Duelo directo por la permanencia con tintes de final

Primera final de la temporada para el Covirán Granada. Aunque se rehuya de la palabra "final", el partido de este domingo se antoja decisivo para el devenir de los rojinegros en la competición pues en frente estará uno de los recién ascendidos de la presente temporada y claro candidato a luchar por la permanencia. Ganar a MoraBanc Andorra es de obligado cumplimiento, más aun disputándose en el Palacio de Deportes, si el Covirán Granada quiere empezar a respirar tranquilo y no entrar en una situación crítica.

Los de Pablo Pin se sitúan en la zona baja de la tabla acompañados por Zunder Palencia como únicos equipos que cuentan con un solo triunfo en sus casilleros. Río Breogán ya cuenta con dos victorias, mientras que Zaragoza suma tres. Ambos conjuntos tienen encuentros sumamente complicados en esta décima jornada. Los de Veljko Mrsis se miden a un Básquet Girona que se cuela momentáneamente en los puestos que dan acceso a la Copa del Rey. En el caso de los maños, los de Porfi Fisac recibirán en el Príncipe Felipe al Gran Canaria. Si todo marcha como debe, ninguno de los dos, así como Palencia que visitará a Lenovo Tenerife, debería añadir una nueva victoria a su marcador individual. Es por ello que vencer este domingo es más necesario que nunca para el Covirán Granada. Además, ganar a MoraBanc Andorra puede dar el impulso necesario y definitivo para afrontar los encuentros ante Obradoiro del próximo fin de semana y, sobre todo, el de Palencia en el pabellón del Zaidín con la energía y la mentalidad adecuadas para salir del pozo.

Para este crucial partido, Pablo Pin no podrá contar con Evaldas Kairys. El pívot sufre una rotura del ligamento de su tobillo izquierdo, lesión que lo mantendrá alejado de las pistas por un tiempo indeterminado. Junto al jugador lituano se prevé que Yiftach Ziv tampoco juegue ante MoraBanc Andorra. El base israelí no pisa el parqué desde el encuentro ante Baxi Manresa y su salida del equipo se antoja cada vez más cercana. Con estas dos ausencias, llega el momento de que el resto de jugadores disponibles den un paso adelante para sacar una victoria viral.

La clave para el Covirán Granada será buscar la perfección en el juego colectivo. No es momento de héroes. Todos deben aportar, todos deben ser estrellas en su rol. El foco estará, una vez más, en Joe Thomasson. El estadounidense deberá compartir más el balón y no cargar con el peso de ser el gran generador de juego del equipo. Thomasson deberá evitar esas posesiones en las que copa casi todos los segundos botando y, cuando ya casi no resta tiempo en el marcador, pasa el balón creando situaciones de tiro precipitadas y mal seleccionadas. Christian Díaz y Germán Martínez también deberán seguir en su línea actual. Brillando sobre la pista aun con disponiendo de pocos minutos. Lluís Costa y Cristiano Felicio tendrán que volver a destacar. Se necesita a todo el equipo, sino llegará la novena derrota de la temporada.

MoraBanc Andorra, el peligro del recién ascendido

El camino de MoraBanc Andorra en esta temporada 23/24 se asemeja en gran medida al que realizó Covirán Granada la pasada campaña. Con la ilusión del recién ascendido y con la etiqueta de la 'Cenicienta' del grupo, los de Natxo Lezkano suman ya cuatro victorias en nueve jornadas disputadas situándose en la zona media de la tabla, no muy alejados de las posiciones que marcan el acceso a la Copa del Rey. Eso sí, llegan a Granada con una pequeña racha negativa tras perder sus dos últimos encuentros ante Lenovo Tenerife por 71 a 53 y ante Baxi Manresa por 86 a 90.

Al igual que los rojinegros, los del Principado han mantenido a gran parte de la plantilla que le dio el ascenso a la ACB, incorporando con posterioridad a jugadores de garantías como Tyson Pérez, Jean Montero, Adam Somogyi o Jerrick Harding. El MoraBanc Andorra destaca por el gran talento de sus manejadores y por un juego interior donde Pérez, Maric y Dos Anjos formarán un muro difícil de franquear para la plantilla rojinegra.

El conjunto andorrano presenta unos bajos porcentajes en el lanzamiento de dos y de tres cuando su encuentro se torna en derrota. Para ello, el Covirán Granada tendrá que buscar su ventaja a través del rebote, siendo capaz también de correr, proponer un ritmo alto de juego y tratar de frenar el juego dinámico que suele proponer el conjunto dirigido por Natxo Lezkano.

A nivel individual destacan Marin Maric con 12'3 puntos y cinco rebotes de media; Tyson Pérez con 9'9 puntos y 7'3 balones capturados; Markel Starks con 10'8 puntos y 3'4 asistencias por encuentro y Adam Somogyi que llega hasta los 6'7 puntos por partido y dos asistencias de media. A nivel colectivo, MoraBanc Andorra firma un 52'2% de acierto en el tiro de dos; 37'1% desde el triple siendo Starks, Okoye y Borg los principales referentes en el tiro exterior con casi dos triples de media por partido. En defensa, el conjunto del Principado captura una media de 24 balones en el rebote defensivo y diez en el rebote ofensivo. Además, promedia unas quince asistencias y diez recuperaciones por encuentro.