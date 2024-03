Visita al Buesa Arena con la mejora como objetivo y la sorpresa como ilusión

Jornada para seguir creciendo como equipo y, por qué no, para dar un nuevo golpe sobre la mesa. El Covirán Granada visita este sábado el Buesa Arena para medirse a Baskonia (18:00 horas) en un encuentro que, de dar la campanada, sería el golpe de efecto casi definitivo a la lucha por la permanencia. Un golpe sobre la mesa que el conjunto rojinegro ya ha dado (a medias) con la incorporación de Will Barton a las filas granadinas.

El fichaje del ex jugador de la NBA ha causado un gran revuelo no solo en el entorno más próximo de Covirán Granada, sino también en aquellos que rodean a los rivales directos de los rojinegros. Para muchos, la llegada de Barton es el equivalente a sacar a los de Pablo Pin de la ecuación del descenso. Sin duda, la incorporación del estadounidense puede ser un refuerzo vital para las aspiraciones granadinas, pero no es momento de confiarse. La victoria del pasado fin de semana ante Bilbao Basket, un triunfo que cortaba de raíz la mala racha de cinco derrotas consecutivas, ha servido para reforzar, y mucho, todo el trabajo que jugadores, cuerpo técnico y directiva han realizado en unas semanas convulsas y de muchas dudas. Sin embargo, el trabajo aun no está terminado.

Para muchos vencer este sábado a Baskonia en su pabellón es una auténtica quimera. Es probable, casi seguro, pero lo que no es cuestionable es que este encuentro debe servir para seguir construyendo un equipo que aporta muy buenas sensaciones y que aun tiene mucho camino por recorrer. Y, si suena la campana, conseguir una octava victoria que dejaría en una situación muy complicada a Breogán, Obradoiro y Palencia. Los rivales directos de Covirán Granada se miden este fin de semana a Barcelona, UCAM Murcia y Zaragoza, respectivamente y todos a domicilio. Los palentinos son los que tienen una jornada más propicia para apretar aun más la lucha por la salvación. Sin duda, una sorpresa en tierras vascas sería el impulso definitivo para el Covirán.

Para ello, aunque no esté Will Barton, Pablo Pin contará con una plantilla que ha demostrado estar más que capacitada para afrontar las jornadas tan complicadas que se avecinan. Con todos en perfectas condiciones físicas, será una jornada más la oportunidad de seguir demostrando un liderazgo inesperado, pero bien recibido y aclamado de David Kramer. El alemán está funcionando a la perfección en el puesto de '2' y se espera otra gran actuación por su parte. Junto a él, la energía desbordante de Jacob Wiley, vital en los dos últimos partidos de Covirán. También se necesitará a un Malik Dimé que siga dando pasos adelante y sepa impregnar de fuerza y batalla la zona, pues enfrente tendrá a jugadores como Chima Moneke o Matt Costello. En definitiva, es una jornada para volver a ver la mejor versión de toda la plantilla.

Como rival a batir estará un Baskonia que puede estar pensando más en la Euroliga que en la ACB. Los de Dusko Ivanovic llegan de vencer al Milan por 88 a 76 y la próxima semana deben afrontar dos encuentros claves ante Partizan y Zalguiris, ambos lejos del Buesa Arena. Esta doble jornada de la competición europea puede marcar el devenir de los vascos en la Euroliga pues tan solo restan cinco jornadas y Baskonia se juega su entrada en los Play-in y, quien sabe, si en los Playoff directamente. No sería de extrañar que los de Vitoria reserven fuerzas para sus dos próximos partidos europeos. Aun así, al mismo tiempo, se juegan entrar en los Playoff de la ACB. Ahora mismo son novenos son novenos con 13 victorias y 11 derrotas, solo separados por un triunfo de los equipos que marcan el corte. ¿Qué priorizará Dusko Ivanovic?

En clave rojinegra, los de Pablo Pin deben centrar sus esfuerzos en tratar de reducir los porcentajes de acierto de su rival y en frenar el ritmo de juego. Baskonia es un rival muy rápido y físico, capaz de plantear contraataques letales que pillan descolocado a su adversario, sumando así unos puntos fáciles que, si se añade su acierto desde el triple, deja al rival sin opciones a las primeras de cambio. Para ello, el Covirán deberá emplearse a fondo una vez más en la defensa y, sobre todo, no olvidar que, aunque la defensa sea excelsa jugadores como Markus Howard pueden acabar anotando prácticamente sin despeinarse. Será un partido de control mental y desgaste.

Como es lógico, Moneke y Howard se posicionan como las grandes referencias de este Baskonia. Entre ambos suman casi 33 puntos de media y Chima Moneke se sitúa como un dominador absoluto de la zona y del rebote con 6'8 balones capturados por encuentro. A ellos hay sumarles las aportaciones de Matt Costello con 11'1 puntos y 4'5 rebotes de media; Vanja Marinkovic con 10'8 puntos; Cody Miller-McIntyre con 9'7 puntos y 3 rebotes o Tadas Sedekerskis con 7'7 puntos y 6'9 rebotes de media.