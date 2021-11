El PP reclama el cambio de titularidad de la carretera de El Purche para que la asuma Diputación

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Monachil, Cristina Marín, ha lamentado la falta de compromiso del gobierno socialista de la localidad para que la titularidad de la carretera de El Purche sea asumida por la Diputación Provincial. “El alcalde, José Morales, anunció hace un año que había logrado alcanzar un acuerdo con la Diputación de Granada para que asumiera la titularidad de la carretera de El Purche, y así evitar que nuestro municipio tuviera que soportar sus gastos de mantenimiento”, declaró la portavoz local que recuerda como el propio pleno del ayuntamiento en un pleno celebrado en febrero de 2016 ya dictaminó a favor de ello.

Las quejas de Marín van más allá, criticando igualmente la falta de palabra de la institución provincial que tampoco ha cumplido con lo acordado, a pesar de reconocerse desde dicha institución la importancia de mantener la carretera en un buen estado, dada su relevancia para el municipio. “El propio diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, aseguró que era una carretera fundamental para el desarrollo turístico de nuestra localidad porque recorre algunos lugares pintorescos y entornos paisajísticos de gran riqueza”, explicó.

La portavoz local ha considerado que la carretera es un eje vertebrador de Monachil, importante para su desarrollo local, tanto desde el punto de vista de la estación de esquí, como del propio desarrollo económico de la localidad tras su reciente declaración como municipio turístico andaluz, por parte de la Junta de Andalucía. Además, afirmó que se trata de una vía crucial en la zona, tanto para los vecinos como para el desarrollo económico y turístico de Monachil, apuntando a su vez, que la carretera, por su trazado, longitud y peligrosidad, no tiene sentido que continúe siendo de titularidad municipal. “Los gobiernos deben vivir de acciones, no sólo de noticias en los periódicos”, sentenció Cristina Marín tras la visita del presidente de Diputación a la vía.

Inacción

Por su parte, Inmaculada Hernández, portavoz del grupo popular en la Diputación, se mostró igualmente indignada ante la inacción del presidente de la institución provincial, José Entrena, que una vez más deja abandonados a los ayuntamientos e incumple su palabra. “José Entrena dijo que la carretera de El Purche iba a pasar a titularidad de la Diputación, y que ésta iba a ser la encargada de mantener sus costosos gastos. Nada más lejos de la realidad, dicen una cosa ante los medios y después hacen otra. Resulta lamentable que Entrena haya ido a hacerse una foto pero no responda a lo que los consistorios le piden”, declaró.

Hernández insiste en que la Diputación debería cumplir el compromiso adquirido de asumir la titularidad de la carretera y hacerse cargo de mantenerla en buen estado. A su vez, instó al edil socialista en la localidad, José Morales, a exigir desde el consistorio a la institución provincial el cumplimiento del acuerdo adoptado. “José Morales no puede mostrarse pasivo, debe insistir y cumplir así con lo anunciado a sus vecinos”, apostilló.

La portavoz popular, denunció una vez más la propaganda sin contenido del grupo socialista en la Diputación: “Escuchamos en los medios muchos anuncios y muchas promesas que luego quedan incumplidas, como es el caso que nos ocupa. Hace un año se anunció que la carretera de El Purche pasaría a ser competencia de la Diputación y ni ha sucedido, ni va a suceder, al menos en este mandato, pues desde que lo llevan anunciando ninguna carretera municipal ha pasado al catálogo provincial”.

Tramo de Güéjar Sierra

Por su parte, la portavoz del ayuntamiento de Güejar Sierra, Elizabeth García, lamentó que la Diputación siga echando balones fuera: “La institución provincial aún no se ha puesto en contacto con este Ayuntamiento y estamos a la espera de que la Diputación haga sus deberes. Asimismo, pedimos a Asistencia de Municipios que asuma la tramitación del expediente ya que no contamos con los recursos necesarios para hacerlo. Han pasado 5 años y 9 meses desde que se consumó el primer compromiso para matricular la carretera que afecta tan solo a unos metros en nuestro término municipal, y a día de hoy la Diputación no ha contactado con el Ayuntamiento para abordar el asunto”.