Pere Tomás: “Hemos aprendido el nivel que nos va a exigir la ACB”

Con la pretemporada ya finalizada, queda por delante menos de una semana para reflexionar, para tratar de corregir los aspectos del juego aun por pulir y, sobre todo, para que el equipo llegue lo más unido posible de cara al estreno en la Liga Endesa. La primera final será contra Fuenlabrada, a domicilio, el próximo 29 de septiembre.

Si se tiene que hacer un balance general de lo que ha sido el verano para el Covirán Granada se podría resumir en dos simples palabras: inconvenientes y aprendizaje. Pablo Pin no ha podido contar en este mes y medio de preparación con todos sus jugadores. Lesiones, viajes de última hora y la llegada tardía de Cristiano Felicio han hecho que el conjunto rojinegro tenga que aprender lo que le exigirá la ACB a base de golpes.

Pere Tomás analizó para este medio lo que ha supuesto esta pretemporada para el equipo, en especial, las dos dolorosas derrotas sufridas ante Unicaja y Coosur Real Betis en la Copa Andalucía, encuentros en los que quedó más que patente el nivel de esta competición. “A nadie le gusta perder, menos de esa manera. Es difícil sacar cosas positivas de esos partidos, pero nos ha venido muy bien para conocer el nivel real que va a haber con este tipo de rivales, cómo hay que jugar y, sobre todo, que no podemos tener una desconexión de tres o cuatro minutos, porque la van a aprovechar”.

Han sido muchos los condicionantes que han afectado al Covirán Granada en esta pretemporada. Uno de ellos la sobrecarga física derivada de la corta rotación disponible. “Hemos tenido que jugar más minutos de lo normal y, aunque me encuentro muy bien físicamente, se ha notado la carga acumulada”.

El alero balear hizo especial hincapié en la importancia de tener una amplia rotación para poder afrontar estos partidos tan exigentes. “No tener rotación te mata, sobre todo en pretemporada que aun no estamos al 100%. Además, nos han faltado los jugadores importantes del equipo y eso se nota”. A pesar de todas las trabas con las que el equipo se ha ido encontrando por el camino, Pere Tomás trata de buscar siempre el lado positivo, señalando que “todos los que pudimos estar en Cádiz aprendimos de todo lo que ocurrió, sabemos que todos tenemos que dar un paso adelante. Además, mejor que pase ahora a que pase en liga”.

Si se compara con la pretemporada del año anterior, los rojinegros lograron más victorias, si, pero cayeron en dos ocasiones ante Movistar Estudiantes, rival directo por el ascenso. Preguntado por la preparación de este verano en comparación con la de la campaña pasada, el alero rojinegro asegura que las diferencias son pocas. “A Pablo lo que le ha llevado hasta aquí es su identidad y eso no va a cambiar. El bloque está muy hecho y estamos intentando entre todos que las piezas nuevas se acoplen lo antes posible e intenten entender al técnico. El único pero este año ha sido el no poder estar todos”.

No hay que echarse las manos a la cabeza por las derrotas de la Copa Andalucía y ante Casademont Zaragoza el pasado miércoles. No hay que pensar que el camino de Covirán Granada en la ACB una tortura. La temporada será complicada, de eso no cabe duda, pero como bien explica Pere Tomás, que experiencia en esto del baloncesto tiene de sobra, “hay que seguir una línea, eso es lo que nos ha dado resultados todo este tiempo. Seguir adelante, trabajar en el día a día, saber qué hemos hecho mal y corregir esos fallos para seguir creciendo, no hay más”.