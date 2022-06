“El siguiente paso es seguir en la lucha”. Así de contundentes se muestran los efectivos de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios (APEI). En el último Pleno de la Diputación de Granada, una moción conjunta redactada por los bomberos del organismo y el Partido Popular fue rechazada debido a la votación en contra por parte del PSOE. Representantes del cuerpo atienden a GranadaDigital para explicar lo ocurrido y reiterar sus reivindicaciones. Los propios bomberos sostienen que “el partido que gobierna en la Diputación está votando en contra de la seguridad del bombero y del ciudadano” con la decisión tomada.

La moción sometida a votación contenía cuatro puntos clave. La primera petición, la más repetida por los integrantes de la APEI, es establecer un mínimo de cinco bomberos para sus intervenciones. La segunda es la aplicación de derechos de la Diputación de Granada, pues sostienen que son trabajadores del organismo que actualmente no gozan del convenio establecido. El tercero es el aumento del número de parques del área metropolitana. Los portavoces señalan que la Diputación entrega dinero al Ayuntamiento de Granada para que sus bomberos cubran algunas necesidades. "El mejor ejemplo es si Granada estaría dispuesta a poner su Parque Sur en Las Gabias", agregan. El último punto es que Sierra Nevada tenga su propio parque, que no un retén. "La última vez me dijo un compañero que tardaron una hora en subir”, apuntan.

La exigencia del verano

“Tenemos suerte. El día que haya un problema gordo en el área metropolitana y pase algo similar al mismo tiempo en la capital...”, advierten los bomberos. Los trabajadores de la APEI alaban la labor de sus compañeros de la capital, pero afirman que en verano "se ven desbordados" ante el aumento de incendios. Como consecuencia de esto, denuncian que miembros de Protección Civil han acudido a apagar algunos fuegos. "No son bomberos. No tienen competencias ni pueden ejercer como profesionales. Es muy grave”, aseveran los efectivos del cuerpo.

"Todos los grupos votaron a favor, excepto el PSOE, tras un debate de más de una hora. Se habló incluso de un pleno monográfico", manifiestan los Bomberos de la Diputación, que piden mayor voluntad para negociar por parte de la formación política. Los efectivos aseguran que son flexibles a la hora de buscar soluciones e ir paso a paso, pero reclaman "un calendario" que marque un compromiso. “Para cumplir con la ley necesitan doblar la plantilla”, apostillan.

Juicio este lunes en La Caleta

Este lunes, el edificio judicial de La Caleta acoge un juicio entre la Diputación de Granada y varios efectivos de su cuerpo de bomberos que acudieron a la esta vía hace ya un tiempo. La causa es la exigencia de la aplicación del convenio del organismo. Los profesionales hacen hincapié en que están pagando de su bolsillo para recibir algo que les corresponde. "Esperamos que caiga por su propio peso", manifiestan los portavoces, que añaden que tienen otro juicio pendiente por "un concepto retributivo". La APEI espera que todo se solucione en una mesa de negociación con un apretón de manos entre las dos partes implicadas.